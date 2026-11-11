So po vdorih v hladilnike naslednji na vrsti gospodinjski aparati?

"Danes so hladilniki, jutri bi lahko bili usmerjevalniki, pojutrišnjem gospodinjski aparati in tako naprej," je po nizu kibernetskih napadov opozoril Juhan Lepassaar, izvršni direktor agencije EU za kibernetsko varnost ENISA.

Incidentom se lahko izognemo, a kibernetska varnost ni poceni, je dejal in se vprašal, ali je Evropa pripravljena vlagati v to področje. "Ko pogledamo krajino groženj, slika ni rožnata," je poudaril.

V seriji nenavadnih kibernetskih napadov so morale številne evropske vlade umakniti svoja spletna mesta, da bi hekerjem preprečili vdor, kar zaradi zastarele programske opreme ni uspelo trgovcem in krvnim bankam.