Tujina

So potapljači zaradi sipine spregledali hodnik in obtičali v jami?

Male, 21. 05. 2026 16.23

N.L.
Trupla italijanskih potapljačev na Maldivih. V Italiji bodo opravili obdukcije.

Na Maldivih so v sredo po več kot petih dneh iz globoke podvodne jame potegnili vsa trupla italijanskih potapljačev. Kljub zaključeni reševalni akciji pa ostajajo odprta številna vprašanja, na katera bodo skušali odgovoriti tudi z rekonstrukcijo nesreče. Italijansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se je nesreča zgodila med "poskušanjem raziskovanja jam na globini 50 metrov", kjer je v ozkem prehodu tudi peščena sipina. So zaradi nje spregledali izhod?

Preiskovalci bodo skušali rekonstruirati celoten potek potopa, zato so iz jame dvignili tudi vso opremo in kamere, ki so jih imeli s seboj umrli potapljači. Prve ugotovitve sicer kažejo, da so se Italijani potopili v jamo, ki je razdeljena v tri 'sobe', med njimi pa so ozki prehodi.

Potopi na takšni globini so izjemno tehnično zahtevni, težave so imeli tudi reševalci, ki so italijanske potapljače našli pri drugi jami. Do tja vodi dolg hodnik iz prve jame, kjer je še naravna svetloba, in peščena sipina, v drugi večji jami pa naravne svetlobe ni več.

V prvem poročilu nesreče piše, da pri potopu v drugo jamo mimo sipine ni večjih težav, saj je vidljivost z umetno razsvetljitvijo dobra, se pa ob povratku hodnik, ki vodi nazaj v prvo jamo, lahko skriva za sipino.

Ena od možnosti torej je, da tudi italijanski potapljači hodnika, ki vodi nazaj v prvo jamo, niso videli. Njihova trupla so namreč našli v ločenem, krajšem hodniku levo od nasipa.

Italijani so imeli na globini 50 metrov le nekaj minut časa za uspešno vrnitev na površje. "Verjetno so imeli le približno 10 minut, morda celo manj," je po navedbah Euronewsa povedala Laura Marron iz podjetja Dan Europe, ki je koordiniralo reševanje.

Na tej globini namreč veljajo stroge dekompresijske omejitve in velika poraba kisika. Dekompresija pri potapljanju je nadzorovan proces, pri katerem se potapljač postopoma vrača na površje, da telo varno izloči raztopljene pline, predvsem dušik.

YouRangMyLord
21. 05. 2026 17.06
Štrikec bi jih rešil zagotovo v tem primeru. Verjetno je bila vodja odprave gospa profesorica Monfalcone preveč prepričana, da se njim zalabirintanje ne more zgoditi.
Peklenšček
21. 05. 2026 16.48
No, po slikah kaki hudo izkušeni niso mogli biti, se pa je za vprašat zakaj vodnik ni za seboj puščal vrvico kot je navadnoza jamske potope ali pa umetna svetila .
