So potapljači zaradi sipine spregledali hodnik in obtičali v jami?

Preiskovalci bodo skušali rekonstruirati celoten potek potopa, zato so iz jame dvignili tudi vso opremo in kamere, ki so jih imeli s seboj umrli potapljači. Prve ugotovitve sicer kažejo, da so se Italijani potopili v jamo, ki je razdeljena v tri 'sobe', med njimi pa so ozki prehodi. Potopi na takšni globini so izjemno tehnično zahtevni, težave so imeli tudi reševalci, ki so italijanske potapljače našli pri drugi jami. Do tja vodi dolg hodnik iz prve jame, kjer je še naravna svetloba, in peščena sipina, v drugi večji jami pa naravne svetlobe ni več.

Trupla italijanskih potapljačev na Maldivih. V Italiji bodo opravili obdukcije. AP



V prvem poročilu nesreče piše, da pri potopu v drugo jamo mimo sipine ni večjih težav, saj je vidljivost z umetno razsvetljitvijo dobra, se pa ob povratku hodnik, ki vodi nazaj v prvo jamo, lahko skriva za sipino. Ena od možnosti torej je, da tudi italijanski potapljači hodnika, ki vodi nazaj v prvo jamo, niso videli. Njihova trupla so namreč našli v ločenem, krajšem hodniku levo od nasipa. Italijani so imeli na globini 50 metrov le nekaj minut časa za uspešno vrnitev na površje. "Verjetno so imeli le približno 10 minut, morda celo manj," je po navedbah Euronewsa povedala Laura Marron iz podjetja Dan Europe, ki je koordiniralo reševanje.

Reševanje italijanskih potapljačev na Maldivih AP

