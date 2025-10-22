Svetli način
Tujina

So prevaranti izkoristili Melanio? Tožba zoper oblikovalce njene kriptovalute

New York, 22. 10. 2025 08.28 | Posodobljeno pred 51 minutami

Oblikovalci kriptovalute, ki jo je januarja izdala prva dama ZDA Melania Trump, so bili v torek obtoženi, da so izvedli prevarantsko operacijo. Tožniki sicer ob tem ne verjamejo, da je za prevaro odgovorna tudi soproga Donalda Trumpa, menijo pa, da so jo prevaranti izkoristili za zločin.

Kovanci $MELANIA so bili dan pred inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA izdani po ceni le nekaj centov. V nekaj urah je cena poskočila na 13,73 dolarja (11,83 evra), nato pa je v nekaj urah cena znova strmo padla. Kovanec je trenutno vreden okoli deset centov.

Melanijina kriptovaluta
Melanijina kriptovaluta FOTO: Shutterstock

Vlagatelji so vložili tožbo proti borzi kriptovalut Meteora, na kateri se je sprva trgovalo s to kriptovaluto. Trdijo, da so izdajatelji oblikovali shemo za posreden nakup velikih količin kriptovalute $MELANIA, sostorilci so jo nato prodali naprej za velike dobičke, hkrati pa s tem povzročili velik padec cen.

Tožniki ne verjamejo, da je Melania Trump odgovorna za to, ampak menijo, da so jo prevaranti izkoristili za zločin.

Glede na preiskavo časopisa Financial Times, objavljeno prejšnji teden, je družina Trump v zadnjih 12 mesecih s kriptovalutami zaslužila več kot milijardo dolarjev (okoli 861 milijonov evrov).

Nekaj ur pred svojo inavguracijo je kriptovaluto $TRUMP sprožil tudi predsednik ZDA, vsi trije Trumpovi sinovi pa so ustanovili še podjetje World Liberty Financial, ki je dalo svojo kriptovaluto v prodajo za 550 milijonov dolarjev.

melania trump kriptovaluta prevara tožba
