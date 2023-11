So resnične trditve Izraela, da se Hamas skriva pod bolnišnicami?

Bolnišnica al Šifa v Gazi je postala žarišče večdnevnega zastoja v izraelski vojni proti militantni skupini Hamas. Izrael namreč trdi, da se je pod bolnišnico podzemni poveljniški kompleks, vendar za to nima dokazov. Al Šifa se je skoraj spremenila v pokopališče, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Na območju bolnišnice in v njej se namreč kopiči vse več trupel, medtem ko zaradi pomanjkanja elektrike umirajo tudi nedonošenčki. Število smrtnih žrtev izraelskih napadov v enklavi je medtem naraslo na 11.240.

Odkar je Izrael napovedal vojno Hamasu, kot odgovor na smrtonosni vpad Hamasa 7. oktobra, so se izraelske sile tako približale bolnišnici al Šifa, da se borijo praktično pred njenimi vrati. V bolnišnici pa medtem čakajo ljudje, bolni in ranjeni, ki zaradi pomanjkanja tako hrane kot vode, elektrike in zdravil, počasi umirajo. Izrael sicer trdi, da je pripravljen omogočiti evakuacijo osebja in pacientov, Palestinci pa pravijo, da so izraelske sile streljale na evakuirane in da je prenevarno premeščati paciente, ki bodo brez pravilne oskrbe umrli.

Šifa je vodilna bolnišnica v Gazi, ima več kot 500 postelj in storitve, kot so magnetna resonanca, dializa in enota za intenzivno nego. Izvaja približno polovico vseh medicinskih operacij, ki potekajo v Gazi, kažejo podatki ministrstva za zdravje. Ko je izbruhnila vojna, piše AP, pa se je v bolnišnico zgrnilo, poleg pacientov, še več tisoč ljudi, da bi poiskali zatočišče. Ko se je vojna vedno bolj približevala bolnišnici, je večina tistih, ki niso bili ranjeni, pobegnila na jug in se pridružila približno dvema tretjinama od 2,3 milijona prebivalcev, ki so bili primorani zapustiti svoje domove. Toda na stotine ljudi, vključno z zdravstvenimi delavci, nedonošenčki in drugimi ranljivimi bolniki, ostaja na tem kritičnem območju, ne vedoč, kaj prinaša jutrišnji dan. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Selmia je danes za BBC povedal, da je v bolnišnici v minulih dneh umrlo 32 ljudi, med njimi trije nedonošenčki in sedem ljudi zaradi pomanjkanja kisika. Opozoril je, da bi v prihodnjih dneh lahko umrlo tudi več pacientov, ki potrebujejo dializo, saj ne delujejo dializni aparati. V bolnišnici je 600 bolnikov, skupaj z razseljenimi osebami pa več kot 2300 ljudi. Včeraj je družbena omrežja preplavila fotografija nedonošenčkov, zavitih v odeje. "Upam, da bodo ostali živi kljub katastrofi, ki se ji bliža ta bolnišnica," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Medhat Abbas. Mednarodno pravo sicer bolnišnicam zagotavlja posebno zaščito med vojno, vendar lahko po podatkih Mednarodnega odbora Rdečega križa izgubijo to zaščito, če jo borci uporabljajo za skrivanje borcev ali shranjevanje orožja. Vendar kljub temu mora biti omogočena evakuacija osebja in bolnikov.

Izrael trdi, da Hamas uporablja civiliste kot žive ščite, zato naj bi tudi svojo operativo namestili ravno spodaj. Skupina namreč pogosto izstreljuje rakete proti Izraelu s prenatrpanih stanovanjskih območij, borci pa so se z izraelskimi enotami borili v gosto poseljenih soseskah, poroča AP. Vojaški tiskovni predstavnik, kontraadmiral Daniel Hagari, je pokazal posnetek, ki prikazuje, da naj bi bilo orožje Hamasa najdeno v kleti otroške bolnišnice Rantisi. Na posnetku je Hagari vstopil v sobo, noter so bile izobešene otroške risbice, na tleh pa jopiči z eksplozivom, avtomatske puške, bombe in granate. "Hamas uporablja bolnišnice kot instrument vojne," je dejal.