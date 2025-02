So se Severnokorejci umaknili iz Kurska?

"V zadnjih treh tednih nismo videli ali zaznali nobene dejavnosti ali oboroženih spopadov s severnokorejskimi vojaki," je dejal Oleksandr Kindratenko in dodal, da so se po oceni ukrajinske strani umaknili zaradi velikih izgub, ki so jih utrpeli.

O umiku severnokorejskih vojakov je pred tem danes poročal tudi ameriški časnik New York Times. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov teh informacij ni želel komentirati.