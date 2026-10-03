So se voditelji slikali s kartonastim Trumpom?

Fotografije z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki so jih na družbenih omrežjih objavili različni balkanski voditelji so pritegnile pozornost, saj ima Trump na vseh identično držo oziroma pozo in nasmeh, čeprav so ob njem različni voditelji. Takšno fotografijo je med drugim objavila Tamara Vučić, soproga srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Na njej se vsi trije smejijo, ob objavi pa je Vučićeva zapisala, da je za nekatere fotografije vredno počakati tudi deset dni, ob tem pa je omenila prepoznavno Trumpovo pozo. "Toda, tisto, česar fotografija ne more ujeti, so njegove šale, ki so privabile te nasmehe," je dodala.

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Enako pozo ima Trump tudi na fotografiji makedonskega premierja Hristijana Mickoskega in njegove soproge. Kosovski mediji pa so isto fotografijo svojega voditelja objavili v članku, v katerem so izpostavili, da je kosovski premier Albin Kurti prvič govoril s Trumpom. "V čast mi je bilo prvič srečati predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa med tednom na visoki ravni v okviru #UNGA81. Predsedniku Trumpu sem se zahvalil za njegova uspešna prizadevanja za povečanje izdatkov za obrambo med državami članicami zveze NATO, ki bi se ji moralo pridružiti tudi Kosovo. Združene države Amerike so ključna zaveznica, nepogrešljiva partnerica in posebna prijateljica Republike Kosovo," je ob fotografiji na svojem profilu zapisal Kurti.

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Ker so si vse fotografije zaradi Trumpove iste poze – dvignjenega palca in širokega nasmeha – zelo podobne, so se uporabniki družbenih omrežij začeli spraševati, kako pristne so. Nekateri uporabniki so menili, da se balkanski voditelji z ameriškim predsednikom morda sploh niso fotografirali osebno oziroma da bi lahko bile fotografije računalniško obdelane. Eden od uporabnikov pa je objavil fotografijo, na kateri je kosovski premier Kurti s soprogo slikan od strani, pri čemer je videti, da naj bi šlo dejansko za kartonasto maketo Trumpa.

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"To je patetično celo za Vučića: poziral je za fotografijo s kartonastim Trumpom," je komentiral eden od uporabnikov platforme X. Podobno fotografijo je objavil tudi albanski premier Edi Rama, na kateri s soprogo Lindo Rama pozirata ob "Trumpu". Tudi pri tej fotografiji je Trumpova drža identična tisti na drugih objavljenih posnetkih. Rama se je na ugibanja odzval v ironičnem tonu in se pošalil, da je morda fotografija ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, s čimer se je obregnil ob kritike, da se s Trumpom sploh ni srečal.

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