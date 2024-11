So Shein, Temu in AliExpress dobili novo konkurenco?

Aliexpress, Shein in Temu so po vsem svetu zasloveli z množično prodajo izdelkov z izredno nizkimi cenami. To pa zdaj želi doseči tudi Amazon, ki je v sredo predstavil novo mobilno aplikacijo Haul, kjer so cene izdelkov navzgor omejene na nekaj manj kot 19 evrov, ponujajo pa tudi brezplačno dostavo za nakupe nad 23 evrov. Aplikacija, ki je na voljo le ameriškim kupcem, ponuja široko paleto izdelkov, a dostava lahko traja veliko dlje, kot če bi izdelke naročili na pravem Amazonu. Da paket dostavijo, lahko namreč traja tudi dva tedna.

Dharmesh Mehta, odgovoren za storitve Amazonovih prodajnih partnerjev, je za BBC povedal, da podjetje išče načine za sodelovanje z različnimi ponudniki in načine, da bi kupcem omogočili ponudbo izdelkov po zelo nizkih cenah.

Poslovni model, ki vključuje cenejše blago in daljše čakalne dobe za dostavo, je nedolgo nazaj uporabil tudi Temu, ki je hitro postal znan med potrošniki, dobiček podjetja pa se je hitro povečal. Analitiki kljub temu opozarjajo na več možnih izzivov tega poslovnega modela. Analitičarka za maloprodajo Sucharita Kodali je za BBC pojasnila, da sta Temu in Shein velikokrat deležna kritik zaradi neodgovornega odnosa do okolja in delavcev v proizvodnjah. Izrazila je dvom, da bi se Amazon takšnim kritikam oziroma slovesu izognil.