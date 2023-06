So tajni agenti na čolnu praznovali ali skrivno sestankovali?

Prvič, v okolici jezera je registriranih več podjetij, ki proizvajajo moderno tehnologijo za vojaško in civilno uporabo. Drugič, Švica velja za tranzitno državo za številne pripadnike obveščevalnih služb. Tretjič, nekatere osebe, ki so se nahajale na čolnu v času nesreče, imajo na obali jezera več stanovanj ali hiš. Nato pa četrta točka, ki v javnosti sproža največ ugibanja, da so preživeli tajni agenti kmalu po nesreči skrivnostno izginili.

Preživeli nenadoma zapustili državo

Kot že omenjeno, je nesrečo preživelo 19 oseb. Med štirimi umrlimi so bili dva agenta italijanske obveščevalne službe, 53-letna Tiziana Barnobi in 62-letni Claudio Alonzi, agent izraelske obveščevalne službe, 50-letni Simoni Erez ter 50-letna Rusinja Anna Bozhkova, žena kapitana plovila.

Med 19 preživelimi pa poleg kapitana 18 tajnih agentov. Ti so po brodolomu do obale priplavali sami oziroma so jih iz vode rešila druga plovila, ki so bila ravno na območju oziroma so prišla na pomoč. Takoj za tem pa naj bi vsi vpleteni člani obveščevalnih služb državo zapustili oziroma iz hotelov in bolnišnic, kjer so bili nastanjeni, skrivnostno izginili. Izraelci so državo zapustili že v ponedeljek. Njihove identitete sicer niso znane.

Prav tako bolnišnice nimajo dokumentov o zdravljenju poškodovanih tajnih agentov, še izpostavlja BBC.