So tobačnim izdelkom šteti dnevi? Nova Zelandija želi ustvariti generacijo brez cigaret

"Potrebujemo nov pristop," je dejala ministrica za zdravje dr. Ayesha Verrall in napovedala spremembe. "Vsako leto zaradi kajenja umre približno 4500 Novozelandcev in nujno moramo ukrepati, da bomo lahko dosegli cilj, da bomo leta 2025 država brez kajenja. Brez omejitev nadzora nad tobačnimi izdelki tega ne bomo dosegli."

Načrti vključujejo postopno zvišanje starostne omejitve za prodajo tobačnih izdelkov. Po tem načrtu bi prepovedali prodajo cigaret in tobačnih izdelkov vsem, ki so rojeni po letu 2004, zaradi česar bi bilo kajenje za to generacijo dejansko nezakonito. Obravnavali so tudi predlog znatnega znižanja ravni nikotina, dovoljenega v tobačnih izdelkih, določitev najnižje cene tobaka in omejitev lokacij prodaje tobaka in cigaret.

Shane Kawenata Bradbrook , dolgoletni zagovornik opustitve tobačnih izdelkov iz skupnosti Maorov, je dejal, da se bo z načrtom končno "pričel propad tobačnih izdelkov v državi" . Opozoril je, da je stopnja kadilcev visoka tudi med maorskimi domorodci in dejal, da je bistvenega pomena, da ima tudi ta skupnost svoj glas. "Tobačna industrija že predolgo zavaja naše ljudi, jim jemlje denar. Veselim se, da bo za to industrijo sonce za vedno zašlo."

Predloge so pozdravile številne zdravstvene organizacije. Izvršna direktorica Društva za boj proti raku Lucy Elwood je dejala, da ta predlog presega vse pomoči, ki so na voljo ljudem, da nehajo kaditi. Opozorila je še na opažanje, da je v okoljih z nizkimi dohodki povečano število trafik in tudi stopnja kadilcev je višja.

Toda načrti so naleteli tudi na kritike zaradi morebitnih nenamernih posledic, kot sta bankrot lastnikov manjših trgovin in trafik in možnost širitve črnega trga preprodajalcev tobaka. Vlada je v dokumentu, ki opisuje predloge, priznala, da gre tudi za različna tveganja: "Dokazi kažejo, da se je količina tobačnih izdelkov, ki so jih tihotapili na Novo Zelandijo, v zadnjih letih znatno povečala in organizirane kriminalne združbe so vpletene v tihotapljenje velikega obsega," so dodali.

Iz desne politične stranke ACT so sporočili, da bi znižanje vsebnosti nikotina lahko povzročilo to, da bodo kadilci kupovali in kadili več, "da bi dobili svoj odmerek". Ta poteza je sprožila tudi vprašanja o tem, v kolikšni meri lahko vlada posega v življenja ljudi. "Obstaja namreč načelo, po katerem se odrasli lahko sami zase odločajo," je dejal novinar Alex Braae.

Eden od štirih umrlih rakavih bolnikov je bil kadilec, dnevno pa redno kadi približno pol milijona Novozelandcev. Učinki tega so najbolj občutni pri Maorih, avtohtonem prebivalstvu Nove Zelandije: najvišjo stopnjo kajenja v državi beležijo maorske ženske, od teh jih dnevno kadi 30 odstotkov. Rak je tako glavni vzrok smrti pri domorodnih ženskah in drugi vzrok smrti pri maorskih moških.