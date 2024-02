So pobegli priporniki ugrabili jahto in umorili ameriški par na njej?

" Prve informacije kažejo, da so se ju na poti med Grenado in Svetim Vincencijem znebili, " je dejal McKenzie. Po vsej verjetnosti so ju umorili in njuni trupli vrgli čez krov.

Don McKenzie , predstavnik grenadske policije, je po poročanju CNN povedal, da so trije moški 18. februarja pobegnili iz pripora na Grenadi in naslednji dan ugrabili jahto z imenom Simplicity, na kateri sta bila ameriška državljana Kathy Brandel in Ralph Hendry.

Policija iz Svetega Vincencija je sporočila, da je ob obali našla zapuščeno plovilo, na katerem so bili vidni znaki nasilja. "Na palubi in v kabini so bili razmetani predmeti, pa tudi snov rdeče barve, podobna krvi. Na krovu pa nismo odkrili trupel."

Kljub temu pa policija ne more dokončno potrditi, da sta zakonca zares mrtva. "Kljub majhni verjetnosti, upamo, da se bosta morda nekje pojavila živa," je še dejal McKenzie.

Živela sta svoje sanje

Par iz Virginije je sicer s križarjenjem po Karibih zaživel svoje dolgoletne sanje. Pred leti sta prodala svoj dom in kupila Simplicity ter se popolnoma predala življenju na vodi.

Upanja, da ju bodo našli, ni izgubil niti Kathyjin sin Nick Buro. "Čoln je bil izropan, vse je bilo razmetano po celotni kabini, tako da je očitno prišlo do neke vrste prepira. Skrbi nas za njuno varnost, saj sta verjetno poškodovana," je dejal. Po njegovih besedah sta njegova mati in očim veterana v plovbi, ki sta potovanje – svoje prvo križarjenje po Karibih – načrtovala več let. "Bila sta zelo previdna, kamor koli sta šla, vse, kar sta počela ... varnost je bila njuna glavna skrb."

Kdo so domnevni storilci?

Omenjeno trojico so policisti kmalu po pobegu ujeli. 30-letni Ron Mitchell, 19-letni Trevon Robertson in 25-letni Abita Stanislaus so bili v priporu zaradi nasilnega ropa, Mitchell pa se je soočal tudi z obtožbami posilstva in spolnega napada. Zdaj so v pridržanju in s policijo sodelujejo.

McKenzie je povedal, da bodo preiskali možnost podkupnin ali dogovarjanja med policisti in ubežniki. V teku je preiskava, s katero bodo ugotovili, ali je bil pobeg sistemska napaka ali pa gre krivdo pripisati človeškemu faktorju.

Junior Simmons, predstavnik policije iz Svetega Vincencija, pa je potrdil, da se preiskava in iskanje pogrešanih oseb nadaljujeta. Tja je bila poslana tudi petčlanska ekipa preiskovalcev iz Grenade, ki bo pomagala pri "popolni in temeljiti preiskavi zadeve."

Ameriško zunanje ministrstvo je v petek sporočilo, da je seznanjeno z informacijami, ki vključujejo državljane ZDA. "Spremljamo situacijo in iščemo dodatne informacije," so zapisali.