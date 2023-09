So ubežniku pri pobegu pomagali pazniki?

Potem ko je iz zapora v Londonu pobegnil pripornik, obtožen terorizma, ga na Otoku še vedno mrzlično iščejo. "Pobegli je obtožen terorizma. Zelo skrb vzbujajoče je, da je zdaj spet na prostosti, in moramo ga čim prej prijeti, " je danes za SkyNews poudaril Mark Rowley , komisar Metropolitanske policije. Dodal je še, da je nenavadno, da pripornik ni bil v strogo varovanem zaporu. Komisar ni želel komentirati, kje je Khalife zapustil tovornjak, s katerim je pobegnil, vendar je poudaril, da je bil pobeg očitno vnaprej načrtovan.

21-letni Daniel Abed Khalife je bil v priporu v zaporu v južnem Londonu, kjer je čakal na sojenje. Obtožen je kaznivega dejanja terorizma in kršitve zakona o uradni tajnosti, poroča Sky News. V zaporu naj bi delal v kuhinji, ko je pobegnil, pa je bil oblečen v kuharsko uniformo z belo majico in rdeče-belimi karirastimi hlačami. Iz zapora na jugu Londona je domnevno pobegnil okoli 8. ure po krajevnem času na podvozju vozila za dostavo hrane.

Danes so območje iskanja sicer skrčili na park, v bližini katerega ima stanovanje družina Daniela Khalifeja . Medtem pa se še vedno ukvarjajo z vprašanjem, kako je moškemu sploh uspelo pobegniti iz zastraženega zapora. Policija zdaj preiskuje, ali je imel pri tem pomoč paznikov, poroča SkyNews . Pojavila se je tudi priča, ki trdi, da je ubežnika videla, kako je skočil iz avtomobila nekaj kilometrov stran od zapora.

Nekdanji vojak Khalife je v zaporu čakal na sojenje zaradi namestitve lažne bombe in zbiranja informacij, ki bi lahko koristile teroristom ali sovražnikom Združenega kraljestva. Krivdo v vseh treh točkah obtožnice je sicer zanikal.

Prebivalce so oblasti opozorile, naj se mu ne približujejo in naj takoj pokličejo policijo. "Nimamo nobenih informacij, ki bi kazale na to, da Khalife ogroža širšo javnost," pa je dejal vodja protiterorističnega poveljstva policije Dominic Murphy.