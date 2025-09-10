Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

So Ursuli von der Leyen šteti dnevi?

Strasbourg, 10. 09. 2025 07.25 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Alenka Arko
Komentarji
92

Najverjetneje ne, jo pa res v prihodnjih tednih, kot kaže, čaka glasovanje o nezaupnici. Znova, saj je eno interpelacijo julija že uspešno preživela.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: AP

Trenutno po podatkih, ki jih je objavil Le grand continent, naj bi bilo tokrat kar 60 odstotkov poslancev za njen odstop.

Nekateri poznavalci tukaj v Strasbourgu sicer menijo, da na koncu do tega ne bo prišlo. Predvsem zaradi preprostega vprašanja, kaj bo pa potem. Ta negotovost in tudi možnost, da vodenje EU prevzamejo skrajno desne sile, bo na koncu verjetno vseeno pretehtala glasovanje v prid sedanji vodji Evropske komisije.

Slovenski poslanci, tisti, s katerimi smo se pogovarjali, so sicer v napovedih tako svojega glasu kot izida večinoma še nekoliko previdni.

Strasbourški hodniki moči (ali nemoči, odvisno od pogleda) kot ponavadi ob večjih dogodkih, kamor seveda spada vsakoletni nagovor trenutno predsedujočega ali predsedujoče Evropski komisiji, so polni takšnih in drugačnih informacij, tračev in šepetov.

Kaj pričakovati od nagovora Ursule von der Leyen? Verjetno bo za vsako politično skupino nekaj. To pa so lahko zelo različne stvari.

Za poslance, kot je Branko Grims, bi bilo dovolj le, če bi se odrekli, kot ga imenuje, kulturnemu marksizmu, zelenemu prehodu, vzpostavili obrambo meja, krepili družinsko politiko in se odločili po vzoru Trumpa za remigracijo, torej izgon vseh ilegalnih prebežnikov, pa tudi tistih, ki to niso, pa se, kot je dejal, ne morejo integrirati.

Zala Tomašič denimo tudi pričakuje odpoved ključnim določilom zelenega prehoda, denimo odpravo napovedane prepovedi avtomobilov z notranjim izgorevanjem.

Tem, pomembnih za vse nas, ki smo del te združbe narodov, je ogromno. Prav v parlamentu pa vidiš tudi, da je Evropska unija, ob vseh bolj ali manj upravičenih kritikah, ki jih usmerjamo člani in članice, še vedno upanje za mnoge, ki niso njen del, ki pa tukaj bolj ali manj obupano iščejo vsaj neke vrste podporo.

Zaenkrat nič ne kaže, da bo EU spremenila stališča do Izraela in Gaze. V razpravi je sicer več poslancev kot doslej uporabilo besedo genocid, gre predvsem za poslance levega pola parlamenta, druga stran jim je ob tem očitala, da so antisemiti in da Izrael prav lepo skrbi denimo za otroke iz Gaze, ki da jih vozijo na varno v Italijo. EU torej ostaja v političnem zastoju glede bolj učinkovitih pritiskov na Izrael.

Morda lahko govorimo o premiku glede Srbije, saj se je tudi največja politična skupina v parlamentu, skupina desnih ljudskih strank, prvič postavila na stališče, da to, kar se dogaja v Srbiji, vsekakor ni dobro. V Strasbourgu so sicer te dni aktivni predstavniki celotne srbske opozicije.

Glede širitve je na brifingu za novinarje eden izmed podpredsednikov parlamenta poudaril, da gre za zdaj ali nikoli, pri tem pa je posebej izpostavil vključevanje Ukrajine in Moldavije, tudi kot ukrep proti ekspanziji Rusije.

Pravo orožje pa bi bilo, kot so dodali nekateri sogovorniki, braniti način življenja, kot smo ga poznali doslej, ki je navkljub vsem pomanjkljivostim še vedno poseben in dragocen v primerjavi z večino ostalega sveta. Ali kot je dejal poslanec Vladimir Prebilič, če bi danes kogarkoli od drugje vprašali, kje bi rad živel, bi verjetno še vedno 80 odstotkov izbralo države Evropske unije.

In tudi zadnja raziskava javnega mnenja Eurobarometra je pokazala, da je podpora EU velika, več kot polovica jo podpira, želeli bi si le, da bi bila odločnejša in močnejša.

In načeloma so vsi za to, samo s popolnoma različnimi vsebinami. Denimo, ko gre za denar za kohezijo, to je tisti denar, ki ga je obilno prejela tudi Slovenija, lahko pa bi ga še več, če bi bolje črpala, in je namenjen dohitevanju manj razvitih regij.

Zdaj se velik del poslancev zavzema, da bi šel ogromen kos tega denarja za obrambo.

Vsekakor pa je jasno že zdaj, da je eden glavnih projektov prejšnjega sklica parlamenta, zeleni prehod in vse, kar je povezano s tem, takorekoč mrtev.

In to potem, ko so se države poleti cvrle v hudi vročini, zdaj pa se borijo proti uničujočim poplavam.

Simbolno za stanje stvari trenutno v EU pa čutimo tudi tukaj v Strasbourgu, ko skoraj vse stoji zaradi stavke, pričakujejo pa se tudi protesti več tisoč ljudi.

nagovor evropski parlament ursula von der leyen
Naslednji članek

Ko so bili vsi mrtvi, je telefon vzela petletna Hind Rajab

Naslednji članek

Družina Murdoch se je dogovorila, medijski imperij najstarejšemu sinu

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (92)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
10. 09. 2025 09.00
+1
glede ilegalnih migrantov,se strinjam z Grimsom.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
10. 09. 2025 09.00
+1
Res niste nkol štekal vicov o blondinkah?
ODGOVORI
1 0
devote
10. 09. 2025 08.59
cigave drone so klatili? , ukrajinske seveda. sam novinarcki nocejo pisati in porocati po svojem kodeksu ze zdavnaj ne vec. nic ne pise na oznakah cigavi so?
ODGOVORI
0 0
Krog
10. 09. 2025 08.59
Mir, stabilnost in finančna moč Evrope niso več samoumevni. Evropa potrebuje voditelja, ki bo znal braniti njene interese, kar pa Ursula očitno ni.
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
10. 09. 2025 08.59
Kazen za nelegalni orehod v Rusiji
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
10. 09. 2025 09.00
200.000 rubljev + 2 leti PRISILNEGA DELA ali 2 leti zapora
ODGOVORI
0 0
Protoc
10. 09. 2025 08.59
Elita ostane vedno elita..tudi v ozadju
ODGOVORI
0 0
Grickoficko
10. 09. 2025 08.58
+0
Zeleni prehod nam dela štale
ODGOVORI
1 1
heroj2000
10. 09. 2025 08.57
+2
Že to, da je bila postavljena je nepopravljiva škoda.
ODGOVORI
2 0
IskraLJ
10. 09. 2025 08.56
+5
Miljon in pol civilistov mrtvih, propad Evrope, vojno v usrajini in podporo izraelu ima na vesti. Ne pozabimo na ''zaslužene'' miljarde v času korone ... Ta ženska nas je uničila, tam pa se pogovarjajo ali je za odstrel ali ne!
ODGOVORI
5 0
Lark
10. 09. 2025 08.56
+1
Skrajni čas. A bi za spremembo lahko imeli nekoga sposobnega?
ODGOVORI
1 0
audirs
10. 09. 2025 08.54
+5
Mercklova je začela z razpadanjem EU, Ursula pa samo poglobljeno nadaljuje... Čimprej ustaviti in zaostriti razmere ker saj vidimo da nas v svetu nihče več ne jemle resno... Večimo pa smo sami sebi dali nož v hrbet z EU politiko, od katere imajo samo 10% državljanov EU koristi... ostali smo pozabljeni in raje dajejo migrantom večjo veljavo! Amen!
ODGOVORI
6 1
Mirko Igor
10. 09. 2025 08.54
+3
Kako je z nelegalnimi na Kitajskem!
ODGOVORI
3 0
Mirko Igor
10. 09. 2025 08.56
+1
Možne kazni: Za tujce, ki nezakonito vstopijo/izstopijo iz Kitajske: globa med 1.000 in 10.000 RMB (≈ 130–1.300 €), možnost zaporne kazni do 15 dni, izgon iz države in prepoved ponovnega vstopa za več let.
ODGOVORI
1 0
rdeca lula
10. 09. 2025 09.00
in še najverjetnejši kandidat za darovalca organov
ODGOVORI
0 0
mali.mato
10. 09. 2025 08.53
+8
Upam, da UVL odleti. Skrajni čas, da vodenje EU prevzame žlahtna desnica.
ODGOVORI
9 1
Ledeni čaj
10. 09. 2025 08.52
+5
Evropa bo evropska, ali pa je nebo. Vse ostalo so naivne ideoloske pravljice.
ODGOVORI
5 0
pusi
10. 09. 2025 08.52
+6
že ob volitvah ni imela zaupnice
ODGOVORI
6 0
mikpiki191
10. 09. 2025 08.52
+2
Bo prišel čas ko bo menjana
ODGOVORI
2 0
tom74
10. 09. 2025 08.51
+3
Ma itaq je vodena....
ODGOVORI
4 1
Yon Dan
10. 09. 2025 08.51
+3
Na nizozemskem že nekaj časa poteka postopek proti njemu, pa noben nič ne piše o tem.
ODGOVORI
3 0
mario7
10. 09. 2025 08.50
+4
Upam, da res.
ODGOVORI
4 0
BauBau1
10. 09. 2025 08.49
+4
Po mojem mnenju res ni dorasla trenutni situaciji. Zdravnik nikakor ni primeren opravljati take funkcije. Zadnji čas, da se umakne, da situacija ne bo še slabša kot je sedaj.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215