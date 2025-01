So v Bruslju prikrivali informacije o zdravju Von der Leynove?

Prepričljivih razlogov za takšno prikrivanje informacije kljub številnim vprašanjem o njenem zdravju ni. Ursula von der Leyen je ena od najvplivnejših političark na svetu. Obveščanje javnosti o njenem zdravljenju bi moralo biti del demokratične transparentnosti in verodostojnosti.

V Evropski komisiji se branijo, da so seznanjali javnosti z vsemi najpomembnejšimi informacijami: o njenem resnem zdravstvenem stanju, o hudi pljučnici in da je v stiku s svojo ekipo in opravlja tudi najnujnejše telefonske pogovore. Pravijo, da njena zmožnost dela nikoli ni bila pod vprašajem. Tudi potrebe za opravičilo ne vidijo.

Zdaj po bolezni okreva doma v Hannovru. Jutri bo zasedanje kolegija Evropske komisije vodila njena prva podpredsednica Teresa Ribera.

Ursula von der Leyen se bo na mednarodno prizorišče vrnila konec tedna. Udeležila se bo svetovnega gospodarskega foruma v Davosu in nato zasedanja evropskega parlamenta v Strasbourgu.