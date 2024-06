So v jami na otoku Simi našli truplo pogrešanega britanskega voditelja?

Truplo, ki ga še niso identificirali, so našli približno deset metrov od morja, v bližini jame na otoku Simi, je za Sky News dejal župan mesta. Tiskovni predstavnik policije pa je dejal, da truplo opazila posadka na zasebnem čolnu in o tem obvestila pristojne.

Michael Mosley, sicer voditelj televizijskih oddaj, je pogrešan že od srede popoldan. Okoli 13. ure naj bi se odpravil na sprehod, vendar se nazaj več ni vrnil. Iskalno akcijo so policisti v četrtek zvečer prekinili zaradi slabe vidljivosti, so pa na otok iz Aten pripeljali tudi helikopter, s katerim so v petek začeli drugi dan iskalne akcije. Teren so prečesavali tudi s policijskimi psi, nedostopna območja pa pregledovali z droni. Otok Simi je velik 65,75 kvadratnega kilometra in ima približno 2500 prebivalcev. Mosleyja so iskali predvsem v kraju Pedi, kjer naj bi ga v sredo nazadnje videli.

Na otoku je tudi njegova žena, po izginotju pa so prispeli tudi njegovi štirje otroci.