So v ladijskih razbitinah našli okostje 'morskega Robina Hooda'?

"Ko je ladjo leta 1717 zajela huda nevihta, se je prevrnila in potonila. Vse, kar je bilo na njej, je popadalo v pesek ," je pojasnil podvodni raziskovalec Barry Clifford , ki je leta 1984 na dnu morja odkril razbitine. " To je približno tako, kot če bi januarja na snežno odejo položili kovanec. Kje bo julija? Na pločniku. Ta peščeni predel ob Capeu je poznan kot pokopališče severnega Atlantika. Tam leži ogromno ladijskih razbitin."

Ogromno britansko trgovsko ladjo Whydah, s katero so prevažali sužnje, je sir Humphrey Morice, vodja britanske trgovine s sužnji, poimenoval po kraljevini Whydah, današnjem Beninu. Februarja 1717, manj kot leto dni po njeni krstni plovbi, jo je zajel zloglasni piratSam Bellamy. Nanjo je namestil 28 topov in nadaljeval pot ob vzhodni obali Severne Amerike. Zajel in oplenil je več ladij, ki jih je srečal na poti.

Nato pa je Whydah 26. aprila v grozljivem neurju pred Cape Codom doživela svoj klavrni konec in potonila na dno morja. Od 145 članov posadke sta preživela samo dva. Rešilo se je tudi sedem piratov, ki so bili tedaj na eni od ladij, ki jih je Bellamy zajel tistega dne. Šest od devetih preživelih so pozneje obesili, dva, ki sta bila v piraštvo prisiljena, so osvobodili, indijskega člana posadke pa so prodali v suženjstvo.

Razbitine ladje je, kot že omenjeno, Clifford odkril leta 1984, na njej so našli na tisoče dragocenih predmetov, vključno z ladijskim zvonom. Številni so danes razstavljeni v muzeju v Massachusettsu.