So v parku v Trstu našli truplo Liliane, ki je izginila 14. decembra?

Po neuradnih informacijah je glavni osumljenec policije prav njen mož. Liliana naj bi bila namreč že dlje časa v zvezi z drugim moškim. Prav njega naj bi tistega jutra, ko je izginila, nameravala obiskati. V njenem telefonu naj bi našli več njegovih neodgovorjenih sporočil.

"Slišal sem za to, da se je več mesecev sestajala z drugim moškim in to me ubija. Tudi 80-letnemu prijatelju, ki mu je pomagala, naj bi rekla, da me želi zapustiti. Moj svet se sesuva, to so stvari, ki jih le stežka razumem," je ob tem povedal Visintin, ki je bil z Liliano poročen več kot 30 let.

A policija naj bi dvomila v njegovo iskrenost, ker je izjave o tem, kje je bil tistega jutra, ko je Liliana izginila, spreminjal. Naj bi pa vrsto napak v tem primeru storila tudi policija, ki je njuno stanovanje preiskala šele po devetih dneh od njenega izginotja.