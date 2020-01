So Viktorijini slapovi res presahnili?

Pred mesecem dni so svet obšli posnetki, ki prikazujejo domnevno presihanje Viktorijinih slapov na reki Zambezi, ki se nahaja med Zambijo in Zimbabvejem. Izsuševanje "dragulja Afrike" naj bi bilo posledica hude suše, ki je prizadela jug Afrike. Pojavila so se ugibanja, da je za presihanje krivo globalno segrevanje, a objavljeni posnetki ne prikazujejo celotne slike.

Jug Afrike je sicer eno od območij, ki najbolj trpijo zaradi posledic izpustov toplogrednih plinov. Zaradi ene najhujših suš v zadnjih sto letih pomoč potrebuje že okoli 45 milijonov ljudi. Kot smo poročali naj bi Viktorijini slapovi, ki se nahajajo na območju med Zambijo in Zimbabvejem, zaradi suše skoraj presahnili. A kot kaže je, ob upoštevanju celotnega konteksta, stanje v resnici drugačno in manj zaskrbljujoče.

Video z naslovom Viktorijini slapovi so skoraj presahnili je bil objavljen 26. septembra 2019. V njem pa neznana ženska trdi, da se nahaja na zambijski strani slapov, kjer naproša vse ljudi, naj "molijo za dež". Da slapovi res presihajo je na Twitterju 1. oktobra potrdil tudi zambijski predsednik Edgar Lungu. "Fotografije so dokaz in opomnik o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na okolje in naše preživetje. Brez dvoma so države v razvoju, kot je Zambija, najbolj na udaru podnebnih sprememb," je zapisal.

Kljub temu pa je bil ob preplahu, ki je nastal, izpuščen pomemben podatek, da na količino pretoka vpliva tudi sezonsko deževje, ki ga je največ v obdobju med februarjem in majem, ko tudi turistične agencije po svetu priporočajo obisk naravne znamenitosti. Tako so v odziv na poročanje medijev lokalne turistične organizacije sprožile kampanjo #VictoriaFallsIsNotDry (Viktorijini slapovi niso presahnili). Sedaj, nekaj mesecev kasneje, so že vidni znaki izboljšanja. Rečna agencija ZRA (Zambezi River Authority) je objavila podatke o vodostaju na osmih od enajstih merilnih postaj v bazenu Kariba. V podatkovje je prav tako vključena merilna postaja na Viktorijinih slapovih. Rezultati pa kažejo, da je bil najnižji pretok zabeležen v letih 1995 in 1996 ter da podatki iz novembra 2019 niso tako kritični. Še več, primerjava stanja v decembru kaže, da je bil denimo lanski pretok (227 kubičnih metrov) večji kot tisti v istem obdobju leta 2018 (220 kubičnih metrov na sekundo). Omenjeni podatki namigujejo, da so bile navedbe lokalnih oblasti, ki so ves čas trdile, da gre za običajno presihanje v vsakoletnem sušnem obdobju, resnične. Poleg tega pa ne gre za prvi primer dramatizacije stanja. Podobni posnetki, ki so prikazovali domnevno presihanje, so bili objavljeni že leta 2015. "Nekatera poročila in večina fotografij in posnetkov, prikazujejo stanje le na delu zambijskega teritorija. S tem se ustvarja percepcija, da je celotno območje Viktorijinih slapov izsušeno," je povedala Shelley Cox, vodja ene od turističnih agencij. Coxova je še dodala, da se je pretok v zadnjih tednih povečal ter da se bo stanje še izboljšalo, ko bo ta del Afrike zakorakal v deževno sezono.

