So za smrt družine v kalifornijskem nacionalnem parku krive strupene alge?

Da bi ugotovili vzrok smrti, so že opravili obdukcijo. Trenutno pa pregledujejo tudi vodne vire v nacionalnem parku, da bi ugotovili ali v njih cvetijo strupene alge, navaja BBC.

Trupla treh družinskih članov so odkrili na sicer priljubljeni pohodniški destinaciji, ob njih pa tudi mrtvega družinskega psa Oskija.

"Ni očitnih znakov, kaj se je zgodilo. Imamo dva zdrava odrasla, zdravega otroka in zdravega psa, ki so umrli na istem območju," je za lokalne medije dejal šerif Jeremy Briese.

Sprva so preiskovalni domnevali, da bi bilo vzrok smrti lahko uhajanje plinov iz tamkajšnjih zapuščenih rudnikov zlata, a je policija to možnost kmalu opustila. Najnovejša teorija so tako strupene alge, njihovo cvetenje naj bi bilo po besedah Brieseja povezano z nedavno sušo na tem območju.

Pretekli mesec je sicer ameriška agencija za gozdove na Facebooku posvarila pred strupenimi algami v parku Sierra ter vse obiskovalce pozvala, naj "ne plavajo, bredejo ali dovolijo svojim hišnim ljubljenčkom v vodo".