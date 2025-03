So ZDA po naročilu Putina utišale glavnega pogajalca? 'Ni takšnega kalibra, kot ga iščemo'

Da so Kellogga Rusi želeli izključiti iz pogovorov, je potrdil tudi ameriški vir. Kdaj naj bi Rusi svojo nenaklonjenost do pogajalca sporočili Beli hiši, sicer ni znano. Prav tako ne, kakšna bo po novem vloga Kellogga.

Srečanje predstavnikov ZDA in Rusije o obnovitvi ameriško-ruskih odnosov in vojni v Ukrajini. Kellogga na pogovorih ni bilo.

V enem od člankov inštituta America First Policy Institute, ki je bil ustanovljen za promoviranje Trumpove politike, je Kellogg predlagal, da bi morale ZDA za končanje vojne oborožiti Ukrajino in okrepiti njeno obrambo ter tako zagotoviti, da "Rusija ne bo več napredovala in po prekinitvi ognja ali mirovnem sporazumu znova napadla", članke in izjave Kellogga so očitno pozorno spremljali tudi v Kremlju.

Medtem pri pogajanjih glavno vprašanje ostaja, kakšen bo dogovor glede zasedenega ozemlja. "Razumemo in realnost je, da ima Rusija v rokah del našega ozemlja in ga bo imela, tudi če bomo pristali na prekinitev ognja," je za Politico povedal visoki ukrajinski uradnik, ki je seznanjen s pogajanji, a hkrati poudaril, da na tako razdelitev ne bodo pristali z ozemeljskimi koncesijami. "Ukrajina ne bo sprejela, da del njenega ozemlja pripada Rusiji, vendar si Ukrajina z vojaško silo trenutno svojega ozemlja ne more pridobiti nazaj," je priznal vir in dodal, da si bodo morali ozemlje pridobiti na diplomatski način, kar pa lahko traja dlje časa.