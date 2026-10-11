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So želeli izvesti atentat na Tuska? 'Grožnjo jemljemo smrtno resno'

Varšava, 11. 10. 2026 16.20 pred 37 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Tusk

Poljske varnostne službe preiskujejo informacije o domnevnem načrtu za atentat na premierja Donalda Tuska in obrambnega ministra Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Opozorilo o morebitnem napadu so prejele tudi po elektronski pošti, pristojni pa so ocenili, da obstaja velika verjetnost uresničitve groženj. V Varšavi so zato sklicali izredni sestanek policije, obveščevalnih služb in službe za varovanje najvišjih državnih predstavnikov. Tuska so o nevarnosti obvestili v nedeljo zgodaj zjutraj, svoje delo pa za zdaj nadaljuje kot običajno.

Poljske oblasti so sprožile preiskavo domnevnega načrta za atentat na predsednika vlade Donalda Tuska in obrambnega ministra Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza.

Varnostne službe so prejele informacije o morebitnem napadu, med drugim tudi opozorilo po elektronski pošti. Po poročanju Reutersa je opozorilo policiji posredovala poljska služba za varovanje državnih predstavnikov.

Zaradi resnosti informacij so pristojni v nedeljo zjutraj sklicali izredni sestanek predstavnikov policije, službe za varovanje države in Agencije za notranjo varnost.

'Grožnjo jemljemo smrtno resno'

Tiskovni predstavnik poljskih posebnih služb Jacek Dobrzynski je pojasnil, da so pristojni ocenili, da obstaja velika verjetnost, da bi bile grožnje lahko uresničene. "To jemljemo smrtno resno," je poudaril. Podrobnosti o domnevnem načrtu ni želel razkriti, saj preiskava še poteka.

"Iz meseca v mesec, iz leta v leto prejemamo vse več groženj proti Poljakom. Zdaj govorimo o najpomembnejših ljudeh v državi," je Dobrzynski povedal novinarjem v Varšavi. Grožnjo proti Tusku je že pred tem v objavi na omrežju X opisal kot možnost poskusa atentata.

Donald Tusk
Donald Tusk
FOTO: AP

Tuska obvestili zgodaj zjutraj

Tiskovni predstavnik poljske vlade Adam Szlapka je za televizijo TVN24 povedal, da so premierja o ugotovitvah varnostnih služb obvestili v nedeljo zgodaj zjutraj.

"To opozorilo je bilo bistveno bolj skrb vzbujajoče kot podobna opozorila v preteklosti," je dejal. 

Oblasti niso razkrile, kdo naj bi stal za domnevnim načrtom, niti niso navedle podrobnosti o morebitnih osumljencih.

Poljska že dlje časa opozarja na varnostne grožnje

Preiskava poteka v času povečanih varnostnih napetosti na Poljskem, ki je ena najpomembnejših evropskih zaveznic Ukrajine.

Država ima pomembno vlogo pri dobavi zahodne vojaške in druge pomoči Ukrajini, zaradi česar je po navedbah poljskih oblasti tudi tarča različnih oblik hibridnega delovanja.

V zadnjih mesecih so zabeležili več sumljivih incidentov, med drugim kibernetske napade na vodovodno in energetsko infrastrukturo ter bolnišnice.

Po poročanju Bloomberga so poljske oblasti ruskim obveščevalnim službam pripisale tudi poškodovanje železniške povezave med Varšavo in ukrajinsko mejo.

Varšava je septembra napovedala dodatno zaščito zračnega prostora in okrepitev zmogljivosti za hitro odzivanje zaradi nevarnosti, ki jih je opisala kot "ruske provokacije".

Poljske varnostne službe sicer domnevnega načrta za atentat na Tuska in obrambnega ministra doslej niso povezale z Rusijo.

Opozorila tudi evropskim obrambnim podjetjem

Varnostne skrbi niso omejene samo na Poljsko. Financial Times je v nedeljo ob sklicevanju na neimenovane predstavnike zahodnih obveščevalnih služb poročal, da so vodstva evropskih obrambnih podjetij prejela opozorila o okrepljenih ruskih prizadevanjih za atentate na njihove vodilne predstavnike.

Rusija je konec septembra opozorila, da proizvajalce orožja v evropskih državah, ki pomagajo oboroževati Ukrajino, obravnava kot "potencialne vojaške cilje".

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KOMENTARJI2

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Bolfenk2
11. 10. 2026 17.13
Poljska je en glavnih podpornikov nacističnega režima v Kijevu v vojni proti Rusiji. Njihovo vodstvo je zato legitimni vojni cilj. Ti rusofobni vojnohujskaški EU politiki si domišljajo, da lahko pošiljajo orožje in denar režimu v Kijev in da zato ne bo posledic. Bolje to, kot pa da bodo ruske rakete letele po celi Evropi in bodo umirali nedolžni.
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LevoDesniPles
11. 10. 2026 17.12
dvomim da navadne ljudi skrbi za te politićne cirkusante
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