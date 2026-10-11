So želeli izvesti atentat na Tuska? 'Grožnjo jemljemo smrtno resno'

Poljske oblasti so sprožile preiskavo domnevnega načrta za atentat na predsednika vlade Donalda Tuska in obrambnega ministra Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Varnostne službe so prejele informacije o morebitnem napadu, med drugim tudi opozorilo po elektronski pošti. Po poročanju Reutersa je opozorilo policiji posredovala poljska služba za varovanje državnih predstavnikov. Zaradi resnosti informacij so pristojni v nedeljo zjutraj sklicali izredni sestanek predstavnikov policije, službe za varovanje države in Agencije za notranjo varnost.

'Grožnjo jemljemo smrtno resno'

Tiskovni predstavnik poljskih posebnih služb Jacek Dobrzynski je pojasnil, da so pristojni ocenili, da obstaja velika verjetnost, da bi bile grožnje lahko uresničene. "To jemljemo smrtno resno," je poudaril. Podrobnosti o domnevnem načrtu ni želel razkriti, saj preiskava še poteka. "Iz meseca v mesec, iz leta v leto prejemamo vse več groženj proti Poljakom. Zdaj govorimo o najpomembnejših ljudeh v državi," je Dobrzynski povedal novinarjem v Varšavi. Grožnjo proti Tusku je že pred tem v objavi na omrežju X opisal kot možnost poskusa atentata.

Donald Tusk FOTO: AP

Tuska obvestili zgodaj zjutraj

Tiskovni predstavnik poljske vlade Adam Szlapka je za televizijo TVN24 povedal, da so premierja o ugotovitvah varnostnih služb obvestili v nedeljo zgodaj zjutraj. "To opozorilo je bilo bistveno bolj skrb vzbujajoče kot podobna opozorila v preteklosti," je dejal. Oblasti niso razkrile, kdo naj bi stal za domnevnim načrtom, niti niso navedle podrobnosti o morebitnih osumljencih.

Poljska že dlje časa opozarja na varnostne grožnje

Preiskava poteka v času povečanih varnostnih napetosti na Poljskem, ki je ena najpomembnejših evropskih zaveznic Ukrajine. Država ima pomembno vlogo pri dobavi zahodne vojaške in druge pomoči Ukrajini, zaradi česar je po navedbah poljskih oblasti tudi tarča različnih oblik hibridnega delovanja. V zadnjih mesecih so zabeležili več sumljivih incidentov, med drugim kibernetske napade na vodovodno in energetsko infrastrukturo ter bolnišnice. Po poročanju Bloomberga so poljske oblasti ruskim obveščevalnim službam pripisale tudi poškodovanje železniške povezave med Varšavo in ukrajinsko mejo. Varšava je septembra napovedala dodatno zaščito zračnega prostora in okrepitev zmogljivosti za hitro odzivanje zaradi nevarnosti, ki jih je opisala kot "ruske provokacije". Poljske varnostne službe sicer domnevnega načrta za atentat na Tuska in obrambnega ministra doslej niso povezale z Rusijo.

Opozorila tudi evropskim obrambnim podjetjem