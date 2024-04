Socialne službe v EU ukrajinskim staršem odvzele 255 otrok

Lokalne socialne službe v tujini so do 31. decembra 2023 ukrajinskim staršem odvzele 255 otrok, največ v Nemčiji (71 primerov), na Poljskem (33), v Italiji (25), na Češkem (24) in Švedskem (17), je sporočil komisar ukrajinskega parlamenta za človekove pravice Dmitro Lubinec.