Sodelavka ji je v obrok podtaknila strup za polže

Policija v zvezni državi Zahodna Avstralija je sporočila, da je domnevna žrtev februarja za sodelavce pripravila kari, ki so ga skupaj pojedli med jutranjim odmorom. Ko se je 58-letnica pozneje vrnila po ostanke kosila, je v jedi opazila živo zelenkasta zrnca. Ko je hrano poskusila, je začutila, da ji je otrpnil jezik, navaja BBC.

Po večmesečni preiskavi so 43-letno osumljenko, ki je bila v partnerskem razmerju z domnevno žrtvijo, obtožili ogrožanja življenja, zdravja ali varnosti druge osebe. Pred sodiščem naj bi se zagovarjala 5. novembra.