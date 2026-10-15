Sodelavka ji je v obrok podtaknila strup za polže

Policija v zvezni državi Zahodna Avstralija je sporočila, da je domnevna žrtev februarja za sodelavce pripravila kari, ki so ga skupaj pojedli med jutranjim odmorom. Ko se je 58-letnica pozneje vrnila po ostanke kosila, je v jedi opazila živo zelenkasta zrnca. Ko je hrano poskusila, je začutila, da ji je otrpnil jezik, navaja BBC.
Po večmesečni preiskavi so 43-letno osumljenko, ki je bila v partnerskem razmerju z domnevno žrtvijo, obtožili ogrožanja življenja, zdravja ali varnosti druge osebe. Pred sodiščem naj bi se zagovarjala 5. novembra.
Policija sumi, da je osumljenka tik pred vrnitvijo v prostor za zaposlene, kjer je bil shranjen kari, obiskala skladišče s kemikalijami. Domnevna žrtev je hrano predala kriminalistom, ki so ugotovili, da vsebuje metaldehid, strupeno snov za zatiranje polžev.
Po navedbah policije lahko ta snov povzroči hude zdravstvene posledice ali celo smrt. "Zelo smo hvaležni, da je oseba, ki je poskusila kari, pravočasno ugotovila, da je z jedjo nekaj narobe," so sporočili.
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