Sodelavki v pijačo dodajala jedke kemikalije, grozi ji do 20 let zapora

Sredi novembra 2024 je sodelavka začela opažati spremembe v okusu in barvi svojih pijač, po zaužitju pa je imela hude simptome – od bolečin v trebuhu, pekočega občutka v grlu, zasoplosti in celo do izgube zavesti. Sčasoma se ji je zdravje poslabšalo do te mere, da so ji diagnosticirali opekline sluznice ust in požiralnika.

Preiskovalci so ugotovili, da je 57-letna čistilka Magorzata W. po sporu s sodelavko v njene pijače, ki jih je ta puščala na različnih mestih, začela dodajati zelo korozivna čistila.

Ker je začela sumiti, da ji sodelavka zastruplja pijačo, je namestila skrito kamero. Ta je posnela osumljenko medtem ko je v njeno skodelico vlivala sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in rje. Toksikološki testi so v zaseženih pijačah pokazali prisotnost detergentov v koncentracijah, ki so značilna za čistila.

Strokovnjaki so ocenili, da dolgotrajno uživanje pijač s prisotnimi kemikalijami med drugim predstavlja tveganje za perforacijo prebavil.

Preiskava je razkrila, da je za dejanja 57-letnice vedela tudi 69-letna Elzbieta D., ki pa svoje sodelavke ni prijavila, zato je tudi ona obtožena neprijave kaznivega dejanja in je pod policijskim nadzorom. Grozi ji do tri leta zapora.

Glavna osumljenka pred tem primerom ni imela kazenske evidence. Vse od aretacije pa je v pridržanju. Med zaslišanjem je delno priznala krivdo in dejala, da je "večkrat zlila tekočino v čistilo za steklo", vendar je zanikala, da bi sodelavki namerno povzročila resno škodo. Če bo spoznana za krivo, ji grozi kazen do 20 let zapora.