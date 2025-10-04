Svetli način
Tujina

Sodelavki v pijačo dodajala jedke kemikalije, grozi ji do 20 let zapora

Varšava, 04. 10. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 23 minutami

Okrožno tožilstvo v Varšavi je vložilo obtožnico proti 57-letnici, ki je sodelavki v kozarce in steklenice s pijačo dodajala jedke kemikalije. Obtožnica jo bremeni poskusa hude telesne poškodbe, grozi pa ji kazen do 20 let zapora.

Preiskovalci so ugotovili, da je 57-letna čistilka Magorzata W. po sporu s sodelavko v njene pijače, ki jih je ta puščala na različnih mestih, začela dodajati zelo korozivna čistila. 

Sredi novembra 2024 je sodelavka začela opažati spremembe v okusu in barvi svojih pijač, po zaužitju pa je imela hude simptome – od bolečin v trebuhu, pekočega občutka v grlu, zasoplosti in celo do izgube zavesti. Sčasoma se ji je zdravje poslabšalo do te mere, da so ji diagnosticirali opekline sluznice ust in požiralnika. 

Čistilka s čistili
Čistilka s čistili FOTO: Shutterstock

Ker je začela sumiti, da ji sodelavka zastruplja pijačo, je namestila skrito kamero. Ta je posnela osumljenko medtem ko je v njeno skodelico vlivala sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in rje. Toksikološki testi so v zaseženih pijačah pokazali prisotnost detergentov v koncentracijah, ki so značilna za čistila. 

Strokovnjaki so ocenili, da dolgotrajno uživanje pijač s prisotnimi kemikalijami med drugim predstavlja tveganje za perforacijo prebavil. 

Preiskava je razkrila, da je za dejanja 57-letnice vedela tudi 69-letna Elzbieta D., ki pa svoje sodelavke ni prijavila, zato je tudi ona obtožena neprijave kaznivega dejanja in je pod policijskim nadzorom. Grozi ji do tri leta zapora. 

Glavna osumljenka pred tem primerom ni imela kazenske evidence. Vse od aretacije pa je v pridržanju. Med zaslišanjem je delno priznala krivdo in dejala, da je "večkrat zlila tekočino v čistilo za steklo", vendar je zanikala, da bi sodelavki namerno povzročila resno škodo. Če bo spoznana za krivo, ji grozi kazen do 20 let zapora. 

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
04. 10. 2025 15.40
Nezdrava konkurenca v službi.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
04. 10. 2025 15.38
+0
Pri Micki, drugi del .... !!!
ODGOVORI
1 1
