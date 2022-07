Sodelovanje slovenskih in italijanskih gasilcev obvarovalo hiše v Italiji

Slovenski gasilci pomagajo tudi na italijanski strani meje. Čeprav je bil požar tam manjši, je še vedno največji, ki ga pomnijo na tem območju. Ogenj je v vasi Jamlje preskočil cesto, tudi nekatere ograje, goreli so vrtovi in dvorišča, a vse hiše so ostale cele. Pokazala sta se zelo dobro sodelovanje in velika solidarnost v nesreči, pravijo na italijanski strani, kjer prav tako kot pri nas čakajo na obilnejši dež.