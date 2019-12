Sodišče 19-letno Britanko spoznalo za krivo podaje lažne prijave posilstva

Odvetnik Michael Polak , ki pomaga Britanki in njenim odvetnikom, je za BBC povedal, da obstajajo razlogi za pritožbo na odločitev sodišča. Po njegovem mnenju se je sodišče oprlo samo na priznanje lažne prijave, ki je bilo podano brez prisotnosti odvetnikov, kar pa je kršitev evropskega zakona o človekovih pravicah.

Britanka je trdila, da jo je ciprska policija prisilila k priznanju, da se posilstvo ni zgodilo, a je policija to zanikala. Sodišče jo je zdaj spoznalo za krivo kršitve javnega reda in miru, sodnik pa je odločitev o kazni prestavil na 7. januar. Grozi ji leto dni zapora in 1758 evrov globe, njeni odvetniki pa so zaprosili za pogojno kazen.

19-letno Britanko je ciprsko sodišče spoznalo za krivo podaje lažne obtožbe zoper 12 Izraelcev, ki so jih zaradi domnevnega napada julija najprej aretirali, nato pa izpustili iz zapora. Napad naj bi se po njenih trditvah zgodil 17. julija v resortu Ayia Napa na jugovzhodni obali Cipra

Kot je danes izjavil sodnik ob podaji razsodbe, obtožena ni naredila dobrega vtisa med zaslišanjem, ni povedala resnice in je poskušala zavajati sodišče. Kot je dodal, ženska ni bila posiljena, odločitev pa je sprejel po ogledu video dokazov, ki prikazujejo, da je obtožena privolila v spolni odnos.

Britanka je na sodišču zatrdila, da je izjavo podpisala pod prisilo, policija pa ji je ves čas grozila z aretacijo, zavrnili pa so ji tudi dostop do odvetnika. Sojenje se je sicer začelo v začetku oktobra, a je bila razsodba odložena na danes.

Polak je kritiziral tudi sodnika, za katerega je povedal, da ni želel niti slišati o dokazih, ki bi kazali, da se je bila Britanka res posiljena. Tožilci so medtem dejali, da je 19-letnica po lastni volji podpisala izjavo, s katero je umaknila svojo prijavo o posilstvo 10 dni po prijavi.

Pred sodiščem so se zbrali protestniki, ki so prišli podpret 19-letno Britanko.

"Lažno prijavo je sprva podala, ker je ugotovila, da so jo med spolnim odnosom snemali. To jo je postavilo v neroden položaj. Kasneje se je opravičila in povedala, da je storila napako, ker je podala lažno prijavo," je še dejal sodnik.

Njeni odvetniki so trdili, da je v videoposnetku, ki so ga našli na nekaterih telefonih Izraelcev, razvidno, da je imela Britanka spolne odnose z enim od moških, medtem ko so preostali Izraelci poskušali vstopiti v sobo, ona pa jim je dejala, naj odidejo.

Ena od odvetnic BritankeNicoletta Charalambidou je novinarjem zunaj sodišča dejala, da nameravajo zoper odločitev vložiti pritožbo na ciprsko vrhovno sodišče, če to ne bo uspelo, pa bodo zadevo predali Evropskemu sodišču za človekove pravice.

Amnesty International v svojem poročilu navaja, da Ciper med državami članicami EU beleži najvišjo stopnjo primerov prijave spolnega nasilja policiji, in sicer je ta 27 odstotna. Evropsko povprečje je 14-odstotno. Britanka je v zaporu preživela več kot mesec dni, konec avgusta pa so jo izpustili na prostost po plačilu varščine, vendar otoka vse od takrat ni smela zapustiti.