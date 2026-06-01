Sodišče bo znova presojalo obsodbo v primeru smrtonosnega kosila

Pritožbena obravnava bo potekala 19. in 20. avgusta pred Vrhovnim sodiščem Viktorije. Odvetniki Erin Patterson, znane tudi kot "morilka z gobami", so že novembra lani vložili zahtevo za pritožbo, v kateri trdijo, da je med sojenjem prišlo do bistvene kršitve pravice do poštenega postopka, poroča Al Jazeera .

Pattersonova je bila septembra obsojena na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta po 33 letih, potem ko jo je porota spoznala za krivo, da je med kosilom gostom postregla govejo pečenko Wellington, zastrupljeno s smrtonosnimi gobami. Zaradi zastrupitve so avgusta 2023 umrli starši njenega odtujenega moža ter njegova teta, njegov stric pa je preživel po večtedenskem zdravljenju in presaditvi jeter.

Med pritožbeno obravnavo bo sodišče presojalo tudi pritožbo tožilstva, ki meni, da je izrečena kazen preblaga in bi morala biti dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.