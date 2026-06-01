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Sodišče bo znova presojalo obsodbo v primeru smrtonosnega kosila

Melbourne, 01. 06. 2026 13.14 pred 24 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Erin Patterson

Avstralsko sodišče bo avgusta znova obravnavalo enega najbolj razvpitih kazenskih primerov zadnjih let. Vrhovno sodišče zvezne države Viktorija je potrdilo, da bo odločalo o pritožbi Erin Patterson, obsojene na dosmrtni zapor zaradi umora treh sorodnikov svojega odtujenega moža.

Pritožbena obravnava bo potekala 19. in 20. avgusta pred Vrhovnim sodiščem Viktorije. Odvetniki Erin Patterson, znane tudi kot "morilka z gobami", so že novembra lani vložili zahtevo za pritožbo, v kateri trdijo, da je med sojenjem prišlo do bistvene kršitve pravice do poštenega postopka, poroča Al Jazeera.

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Pattersonova je bila septembra obsojena na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta po 33 letih, potem ko jo je porota spoznala za krivo, da je med kosilom gostom postregla govejo pečenko Wellington, zastrupljeno s smrtonosnimi gobami. Zaradi zastrupitve so avgusta 2023 umrli starši njenega odtujenega moža ter njegova teta, njegov stric pa je preživel po večtedenskem zdravljenju in presaditvi jeter.

Med pritožbeno obravnavo bo sodišče presojalo tudi pritožbo tožilstva, ki meni, da je izrečena kazen preblaga in bi morala biti dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.

Erin Patterson
Erin Patterson
FOTO: AP

Obramba po drugi strani v pritožbi izpostavlja več domnevnih nepravilnosti, med drugim nastanitev porote v istem hotelu kot ključne osebe postopka, kar naj bi omajalo nepristranskost sojenja. Ob tem zatrjujejo tudi, da so bili nekateri dokazi neprimerni ali škodljivo pristranski ter da je bilo navzkrižno zaslišanje obtožene nepošteno.

Primer je vzbudil izjemno zanimanje svetovne javnosti, saj se je za spremljanje sodnega postopka prijavilo več kot 250 novinarjev, sodnik pa bo izrek kazni prenašal v živo, navaja Al Jazeera. Kljub obsodbi Pattersonova vztraja pri svoji nedolžnosti in trdi, da je bila zastrupitev nesreča.

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KOMENTARJI1

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Darko32
01. 06. 2026 17.37
Pri takšnih obtožbah je dobro biti previden. Namreč če gledamo gobe kot užitne je med njimi mala razlika in po obliki in zgledu je lahko kaj hitro pride do smrtnih primerov. V Sloveniji poznamo kar nekaj primerov v zadnjih 40 letih, kjer so celo bile družine zastrupljene pa ne zato, da bi hotel kdo jih zastrupiti ampak zaradi nabiranja gob, katere so slabo poznali ali pa niso nadzirali tisti, ki dobro poznajo pregledali vseh teh gob. Zato pravim, če ne poznaš 100 procent bolje da si lačen kot pa zastrupljen.
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