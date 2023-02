Sodišče bratoma Tate pripor podaljšalo še za 30 dni

Romunski tožilci lahko med preiskavo osumljence pridržijo za največ 180 dni. Tako kot prejšnji mesec so tako tudi tokrat uspešno zaprosili za 30-dnevno podaljšanje, poroča The Guardian .

36-letnega nekdanjega kickboksarja in njegovega 34-letnega brata Tristana preiskuje Diicot, romunska agencija za organizirani kriminal. Preiskujejo tudi dve romunski osumljenki, ki so ju aretirali sočasno z bratoma Tate. Ženski bodo premestili v hišni pripor. Vsi štirje sicer krivdo zanikajo.

Brata naj bi svoje žrtve novačila tako, da sta jih zapeljala in se jim lagala, da si z njimi želita imeti razmerje. Po besedah tožilcev sta ženske nato napeljevala v to, da so se snemale za spletne kamere, v proizvajanje pornografske vsebine pa naj bi bile kasneje tudi prisiljene. Andrew Tate je sicer obtožen tudi posilstva ene od žrtev.

Tatov odvetnik Eugen Vidineac trdi, da proti njegovi strani ni "nobenih dokazov", in pojasnjuje, da je Tate na družbenih medijih zgolj "igral lik". Tate, sicer britansko-ameriški državljan, je v začetku meseca na sodišču dejal: "Recite jim za dokaze in ne bodo vam jih dali, ker ne obstajajo. Kmalu boste izvedeli resnico o tem primeru."

V priporu sta od 29. decembra, potem ko so policisti Diicota zaradi obtožb o trgovini z ljudmi preiskali njuno vilo.

Januarja je nato prizivno sodišče zavrnilo njuno zahtevo po izpustitvi, saj so tožilci opomnili, da bi glede na njuno "finančno stanje" lahko "zapustila Romunijo in se preselila v eno od držav, ki ne dovoljuje izročitve".

Poleg pištol, nožev in velikih vsot gotovine so preiskovalci zasegli 10 nepremičnin in 15 luksuznih avtomobilov – vključno s tremi porscheji, dvema ferrarijema, astonom martinom in lamborghinijem. Oblasti so sporočile, da so skupaj zaplenili za več kot 18 milijonov lejev (približno 3.6 milijona evrov).