Sodišče dečka v komi razglasilo za mrtvega: 'Življenjska podpora naj se konča'

Britanski zdravniki, ki v bolnišnici Royal London Hospital zdravijo 12-letnega Archieja Battersbeeja , pravijo, da bi bilo treba njegovo zdravljenje končati ter otroka odklopiti od ventilatorja. A ker sta Archijeva starša Hollie Dance in Paul Battersbee njihovemu predlogu nasprotovala, se je med stranema vnela pravna bitka, britansko sodišče pa je zgodbi zdaj spisalo epilog.

Odločitev sodišča je še toliko bolj strla starša 12-letnega dečka. "Po tednih pravne bitke, ko sem hotela biti ob postelji svojega otroka, utemeljitev sodbe glede na test MRI in z besedami, da je verjetno mrtev, ni dovolj dobro. To je najverjetneje prvič, da je bil nekdo razglašen za najverjetneje mrtvega," je dejala Archijeva mama, ki je nad odločitvijo sodišča globoko razočarana.

"Njegovo srce še vedno bije. Vse dokler tako ne odloči bog, ne bom sprejela, da mora oditi," je povedala pred sodiščem in dodala, da se na odločitev nameravajo pritožiti: "To je šele začetek. V boju za sina ne bom obupala."

Bolnišnica, v kateri se deček zdravi, je medtem sporočila, da bodo Archieju, ko mu bodo odvzeli življenjsko podporo, zagotovili najboljšo možno oskrbo. Prav tako so dejali, da bo imela družina čas, da se na odločitev pritoži.

Archie je 7. aprila utrpel hude poškodbe možganov. Mati ga je na ta dan v sobi odkrila nezavestnega, nad njim pa je visela obveza. Sumijo, da bi lahko prišlo do nesreče med sodelovanjem v spletnem izzivu. Vse od takrat je deček v komi, prejšnji teden pa so medicinski izvedenci dejali, da testi niso razkrili razpoznavnih možganskih aktivnosti. "Zelo verjetno je, da je umrl zaradi poškodbe možganskega debla," so dejali. Ta del možganov je sicer odgovoren za funkcije, ki ohranjajo ljudi pri življenju.