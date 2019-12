Sodišče EU: Letalska družba odgovorna za škodo zaradi polite kave

Sodišče je tako razsodilo v primeru avstrijske deklice, ki je leta 2015, ko ji je bilo šest let, utrpela opekline med letom iz Palme de Mallorce na Dunaj. Opekla jo je vroča kava, ki so jo na letalu postregli njenemu očetu in se je na zložljivi mizici iz neznanega razloga prevrnila.

Dekličina družina je zahtevala 8500 evrov odškodnine od avstrijske letalske družbe Niki Luftfahrt, ki je zdaj v stečaju. Družba je vztrajala, da za incident ni odgovorna, ker naj ne bi šlo za nesrečo v smislu Montrealske konvencije, ki ureja odgovornost letalskih družb v primeru nesreče. Ta pojem naj bi namreč vseboval zahtevo, da se uresniči tveganje, tipično za let, ta pogoj pa po mnenju Niki Luftfahrt v obravnavanem primeru ni bil izpolnjen.