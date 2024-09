Googlu 2,4 milijarde evrov globe: 'To je zmaga za Evropejce'

Evropska komisija je 27. junija 2017 ugotovila, da je družba Google v 13 državah Evropskega gospodarskega prostora na svoji strani z zadetki splošnega iskanja dajala prednost zadetkom lastne storitve primerjave proizvodov pred zadetki konkurenčnih storitev primerjave proizvodov. Google je tako zadetke iskanja svoje storitve primerjave proizvodov prikazoval na prvem mestu in jih izpostavil v "boxih", tako da jih je opremil s privlačnimi vizualnimi in besedilnimi informacijami.

Google je po ugotovitvah Evropske komisije svoj prevladujoč položaj na več nacionalnih trgih spletnega iskanja zlorabil s tem, da je dajal prednost lastni storitvi primerjave proizvodov pred storitvijo svojih konkurentov. Splošno sodišče je ta sklep potrdilo in ohranilo globo, Google in njegov lastnik Alphabet pa sta pri Sodišču EU vložila pritožbo. To je sedaj pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo splošnega sodišča, je objavilo Sodišče EU.

Nasprotno pa so bili zadetki iskanja konkurenčnih storitev primerjave proizvodov prikazani le kot preprosti splošni zadetki (predstavljeni v obliki modrih povezav) in so bili lahko zato s prilagoditvenimi algoritmi v nasprotju z zadetki storitve primerjave proizvodov družbe Google na straneh s splošnimi zadetki družbe Google slabše razvrščeni.

Komisija je ugotovila, da je Google zlorabil svoj prevladujoč položaj na trgu storitev splošnega spletnega iskanja in na trgu storitev specializiranega iskanja proizvodov, ter mu je naložila 2,42 milijarde evrov globe, za plačilo katere je bila družba Alphabet kot edini družbenik družbe Google solidarno odgovorna do zneska okoli 523,5 milijona evrov.

Sodba Sodišča EU je dokončna in je ni mogoče izpodbijati, kar pomeni konec boja, ki se je začel leta 2010, ko je Bruselj po pritožbah konkurentov sprožil preiskavo ameriške družbe. "Razočarani smo nad odločitvijo sodišča. Že leta 2017 smo uvedli spremembe, da bi zadostili zahtevam Evropske komisije," so se na sodbo odzvali pri Googlu.

Ni pa to najvišja kazen Bruslja Googlu. Leta 2018 ga je presegla kazen v višini 4,3 milijarde evrov zaradi zlorabe prevladujočega položaja pri operacijskem sistemu Android. Splošno Sodišče EU je pozneje sicer kazen nekoliko znižalo na 4,1 milijarde evrov, a ostaja najvišja izrečena doslej.

Skupno je Google zaradi različnih kršitev konkurence med letoma 2017 in 2019 prejel za več kot osem milijard evrov kazni.

Davčne ugodnosti za Apple na Irskem nezakonite

Sodišče EU je medtem v dokončni odločitvi potrdilo tudi sklep Evropske komisije, da davčne ugodnosti, ki jih je bil ameriški tehnološki velikan Apple deležen na Irskem, pomenijo nezakonito pomoč, ki jo mora ta država izterjati. Po oceni komisije naj bi Irska Applu odobrila 13 milijard evrov nezakonitih davčnih ugodnosti.

Evropska komisija je leta 2016 sklenila, da so bile družbe, ki so spadale v skupino Apple, med letoma 1991 in 2014 deležne davčnih ugodnosti, ki pomenijo državno pomoč, ki jo je dodelila Irska. Ta pomoč se je nanašala na davčno obravnavo dobička, ki ga je Apple ustvaril zunaj ZDA. Splošno sodišče je leta 2020 razglasilo sklep Evropske komisije za ničen, ker je menilo, da komisiji ni uspelo zadostno dokazati obstoja selektivne prednosti v korist teh družb. Sodišče EU je v okviru odločanja o pritožbi razveljavilo sodbo splošnega sodišča in dokončno odločilo o sporu tako, da je - nasprotno - potrdilo sklep komisije, je v današnjem sporočilu za medije strnilo Sodišče EU.

Kot je podrobneje pojasnilo, je Irska v letih 1991 in 2007 sprejela dve vnaprejšnji davčni stališči v korist družb iz skupine Apple, in sicer Apple Sales International in Apple Operations Europe, ki sta bili ustanovljeni kot družbi irskega prava, vendar nista bili irski davčni rezidentki. V teh davčnih stališčih so bile potrjene metode, ki sta jih družbi uporabljali za izračun obdavčljivega dobička na Irskem, povezanega s poslovnimi dejavnostmi njunih irskih podružnic.

"Vedno poravnamo vse potrebne davke, kjerkoli poslujemo. Nikoli ni bilo posebnega dogovora. Evropska komisija poskuša retroaktivno spremeniti pravila in ne upošteva dejstva v okviru mednarodne davčne zakonodaje, da je bil naš dohodek obdavčen že v ZDA," so v odzivu zapisali pri Applu.

Irska vlada je medtem napovedala spoštovanje sodbe. "Irska bo spoštovala sodbo sodišča glede davčnih obveznosti," je sporočila irska vlada in dodala, da bo zdaj, ko je sodba dokončna, začela izterjavo denarja.