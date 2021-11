Sodišče EU potrdilo 2,4-milijardno kazen Googlu.

Googlovo orodje se je rutinsko pričelo pojavljati na samem vrhu rezultatov iskanja na Googlu, ugotavlja Bruselj. S to prakso so tako izrinili podobna konkurenčna orodja za primerjanje cen. Te je bilo v rezultatih iskanja skoraj nemogoče najti. "Dokazi kažejo, da se tudi najbolje uvrščena konkurenčna storitev pojavi šele na četrti strani Googlovih rezultatov iskanja, druge pa se pojavljajo še nižje," je leta 2017 dejala Komisija EU.

Bruselj ocenjuje, da 95 odstotkov vseh klikov beleži prvih deset zadetkov, tistih, ki so najvišje uvrščeni, zadetki, ki se znajdejo na drugi strani, pa so deležni le enoodstotne pozornosti.

"Pri Googlovi strategiji za storitev primerjave cen ni šlo zgolj za pridobivanje strank s ponujanjem boljšega proizvoda od tistih, ki jih ponuja konkurenca. Namesto tega je Google zlorabil svoj prevladujoči položaj na trgu kot iskalnik, tako da je svojo storitev primerjave cen v rezultatih iskanja uvrščal višje, rezultate konkurentov pa nižje," je tedaj dejala evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager.

Kazen v višini 2,42 milijarde evrov je bila določena glede na prihodke, ki jih je Google pridobil od leta 2008 do 2017 v 13 državah, za katere je Komisija menila, da jih je prizadela nepoštena praksa: Nemčija, Združeno kraljestvo (ko je bila preiskava v teku je bila še vedno članica EU), Francija, Italija, Nizozemska, Španija, Češka, Avstrija, Belgija, Danska, Norveška (nečlanica EU, vendar del enotnega trga), Poljska in Švedska.

Sodniki so tokrat zaključili, da je podjetje promoviralo lastno aplikacijo z ugodnejšim prikazom in pozicioniranjem, hkrati pa je izničilo tekmece s pomočjo algoritmov za razvrščanje.

Britansko vrhovno sodišče zavrnilo skupinsko tožbo proti Googlu

Skupinsko tožbo 4,4 milijona ljudi je soglasno zavrnilo vseh pet vrhovnih sodnikov. Vložila jo je skupina Google You Owe Us (Google, dolguješ nam). Britansko sodišče je tožbo zavrnilo že oktobra 2018, a je pritožbeno sodišče odločitev prvostopenjskega razveljavilo, končno besedo pa so imeli zdaj vrhovni sodniki.

Sodnik George Leggatt je ob izreku sodbe izpostavil, da je zahtevati odškodnino brez dokazov o finančnih izgubah ali duševnih stiskah nevzdržno. Tožniki so Googlu očitali, da je obšel varnostne nastavitve v pametnih telefonih iphone, s čimer naj bi pri uporabi brskalnika Safari med avgustom 2011 in februarjem 2012 brez soglasja zbiral osebne podatke uporabnikov.

V Googlu odločitve britanskega sodišča še niso komentirali, v skupini Google You Owe Us pa so jo označili za hud udarec britanskim potrošnikom. "Globoko smo razočarani, da vrhovno sodišče ni naredilo dovolj za zaščito uporabnikov pred Googlom in drugimi tehnološkimi velikani, ki kršijo zakon," je dejal Richard Lloyd, ki vodi omenjeno skupino.