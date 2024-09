Sodišče EU razveljavilo 1,5-milijardno kazen Googlu

Tedaj je bilo pojasnjeno, da imajo spletne strani, kot so novičarski portali ali blogi, pogosto možnost uporabe iskalnika, ki pa poleg rezultatov s tiste strani ponudi tudi oglaševalsko podprte rezultate. Te spletnim stranem posreduje Google s programom Adsense in tako poveže lastnike spletnih strani, ki želijo svoj dobiček povečati s prikazovanjem oglasov, z oglaševalci.

Kot so navedli na sodišču v Luksemburgu, so odločitev Evropske komisije glede kazni razveljavili v celoti, saj da ni dokazano, da je Google s svojim programom AdSense zlorabil prevladujoč položaj na področju spletnega oglaševanja. Evropska komisija pri oceni pogodbenih klavzul, v katerih je videla zlorabo, ni upoštevala vseh relevantnih okoliščin, so podčrtali.

Več kot desetletna kršitev protimonopolnih pravil EU je druga podjetja prikrajšala za pošteno konkurenco, potrošnike pa za njene koristi, so pred leti trdili v Evropski komisiji.

Danes so v vlogi varuha konkurence v EU v odzivu na odločitev sodišča sporočili, da so sodbo vzeli na znanje, da jo bodo pozorno preučili in razmislili o možnih nadaljnjih korakih.

Razplet pa je zagotovo zelo dobrodošla novica za Google, potem ko je Sodišče EU minuli teden pritrdilo Evropski komisiji, ki je leta 2017 ameriškemu tehnološkemu velikanu naložila 2,4 milijarde evrov globe zaradi zlorabe prevladujočega položaja na več nacionalnih trgih spletnega iskanja. Za to se je odločila na podlagi ugotovitve, da je Google na svoji strani z zadetki splošnega iskanja dajal prednost zadetkom lastne storitve primerjave proizvodov pred zadetki konkurenčnih storitev primerjave proizvodov. Zadetke iskanja za svoje storitve je prikazoval na prvem mestu in jih izpostavil v "boxih", tako da jih je opremil s privlačnimi vizualnimi in besedilnimi informacijami.

V Bruslju so Google zaradi kršenja pravil konkurence med letoma 2017 in 2019 skupaj kaznovali z globami v višini 8,2 milijarde evrov. Najvišja kazen je bila izrečena leta 2018, znašala je 4,3 milijarde evrov, nanašala pa se je na Googlovo zlorabo prevladujočega položaja pri operacijskem sistemu Android. Splošno Sodišče EU je pozneje kazen sicer znižalo na 4,1 milijarde evrov, a ostaja najvišja izrečena doslej.