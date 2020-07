Sodišče EU razveljavilo dogovor med ZDA in EU o izmenjavi osebnih podatkov

Sodišče s sedežem v Luksemburgu je razveljavilo ščit zasebnosti, ki ga trenutno uporablja več kot 5000 ameriških podjetij. Po mnenju sodišča ta dogovor omogoča "poseganje v temeljne pravice ljudi, katerih podatki so preneseni", saj lahko do podatkov dostopajo ameriški državni organi, pri čemer to ni omejeno na tisto, kar je nujno, so zapisali v sporočilu za javnost.

Je pa Sodišče EU odločilo, da je prenos podatkov iz Evrope v tujino mogoč na podlagi t. i. standardnih pogodbenih klavzul.

Za mnenje o skladnosti ščita zasebnosti in standardnih pogodbenih klavzul s pravom EU je sodišče unije zaprosilo irsko višje sodišče. Primer je tam sprožil irski informacijski pooblaščenec na zahtevo avstrijskega pravnika in borca za varovanje osebnih podatkov Maxa Schremsa. Ta je vztrajal, da mora irski informacijski pooblaščenec odrediti Facebooku, ki ima na Irskem svoj sedež v EU, naj ustavi pošiljanje podatkov ZDA.

Schrems je v prvem odzivu na današnjo sodbo sodišča EU na Twitterju zapisal, da so dosegli "popolno zmago za našo zasebnost". "ZDA bodo morale močno reformirati zakonodajo o nadzoru, če bodo želele znova doseči privilegiran status za ameriška podjetja," je poudaril.

Združenje računalniške in komunikacijske industrije, katerega član je tudi Facebook, pa je bilo kritično do odločitve Sodišča EU, "ki povzroča pravno negotovost za tisoče velikih in malih podjetij na obeh straneh Atlantika".

"Verjamemo, da bodo odločevalci EU in ZDA hitro razvili trajno rešitev v skladu s pravom EU, da bi zagotovili nadaljevanje prenosa podatkov, ki podpira transatlantsko gospodarstvo," so zapisali.

ZDA so izrazile razočaranje nad odločitvijo sodišča. Ameriški minister za trgovino Wilbur Ross je izrazil upanje, da bodo uspeli omejiti negativne posledice za gospodarske transatlantske odnose, ki so življenjskega pomena za državljane, podjetja in vlade na obeh straneh.

"Ko naša gospodarstva okrevajo po covidu-19, je ključno, da podjetja - vključno z več kot 5300 podjetji, ki uporabljajo ščit zasebnosti - brez težav delijo podatke," je povedal. Poudaril je, da bodo še naprej sodelovali z Evropsko komisijo pri tem vprašanju.

Tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je dejal, da se zavzemajo za skupen odgovor in iskanje načinov za prilagoditev odločitvi sodišča unije. Prve stike z Rossom v komisiji napovedujejo za petek.

Slovensko pravosodno ministrstvo odločitev sodišča EU pozdravlja. Slovenija je namreč od samega začetka verjela, da sporazum o ščitu zasebnosti ni ustrezen in je bila ena od le štirih držav članic Evropske unije, ki so se julija 2016 vzdržale glasovanja o sprejetju sporazuma, s tem da nobena država EU ni glasovala proti.

Po oceni ministrstva je to dober nauk, da pri sklepanju prihodnjih dogovorov ni možno pristati na znižanje dosežene ravni varstva osebnih podatkov v EU in Sloveniji, so sporočili z ministrstva.