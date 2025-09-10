Sodišče EU ugodilo družbama Meta in TikTok

Evropska komisija je aprila 2023 objavila seznam spletnih ponudnikov, ki jih v skladu z aktom o digitalnih storitvah obravnava kot zelo velike spletne platforme in iskalnike. Ti imajo tako veliko število uporabnikov, da zanje veljajo strožja pravila glede vsebine. Podjetja na seznamu morajo plačati nadomestilo Evropski komisiji za financiranje uveljavljanja omenjenega akta.

Vendar pa sta družbi TikTok in Meta, ki ima v lasti Facebook, Instagram in WhatsApp, na Splošnem sodišču EU februarja lani vložili pritožbi, saj se nista strinjali z načinom izračuna nadomestila. Iz TikToka so takrat sporočili, da je metoda Evropske komisije za izračun prispevkov napačna. Pri tem so opozorili na uporabo napačne ocene glede mesečnega števila aktivnih uporabnikov kot osnove za izračun skupnega zneska.

Ti prispevki se izračunajo na podlagi matematične formule, ki upošteva število uporabnikov posamezne storitve, vendar so omejeni na 0,05 odstotka svetovnega dobička ponudnika v preteklem letu, metodologijo povzema portal Euronews.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na sodišču, je komisija število povprečnih mesečnih aktivnih uporabnikov storitev izračunala na podlagi enotne metodologije. Ob tem so poudarili, da bi morala biti metodologija, ker je bistven in nepogrešljiv element za določitev nadomestila, "sprejeta ne v okviru izvedbenih odločb, temveč v okviru delegiranega akta".

Evropska komisija ima zdaj 12 mesecev časa, da "vzpostavi metodologijo za izračun povprečnega mesečnega števila aktivnih uporabnikov na način, ki je skladen z aktom o digitalnih storitvah, in sprejme nove izvedbene odločitve", so zapisali na sodišču.

Po poročanju Reutersa, regulatorjem zaenkrat ne bo treba vračati nadomestil za leto 2023, ki so jih podjetja že plačala.

Komisija je v odzivu navedla, da je seznanjena s sodbo. "Čeprav še čakamo na končne podrobnosti sodbe, lahko že zdaj rečemo, da je sodišče potrdilo, da je naša metodologija pravilna: ni napak v izračunu, ni začasne ustavitve plačil, ni težav z načelom pristojbine niti z njenim zneskom. Zadevna podjetja morajo plačati nadzorno pristojbino za leto 2023," so po poročanju Euronews sporočili iz Bruslja.