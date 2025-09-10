Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Sodišče EU ugodilo družbama Meta in TikTok

Luxembourg, 10. 09. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
5

Družbama Meta in TikTok zaenkrat ne bo treba plačati nadomestila za financiranje izvrševanja evropskega akta o digitalnih storitvah. Splošno sodišče EU je namreč ugotovilo napako pri pravni podlagi za metodologijo za izračun prispevka. Evropska komisija ima zdaj leto dni časa, da vzpostavi metodologijo, ki bo skladna z omenjenim aktom.

TikTok in Meta
TikTok in Meta FOTO: Shutterstock

Evropska komisija je aprila 2023 objavila seznam spletnih ponudnikov, ki jih v skladu z aktom o digitalnih storitvah obravnava kot zelo velike spletne platforme in iskalnike. Ti imajo tako veliko število uporabnikov, da zanje veljajo strožja pravila glede vsebine. Podjetja na seznamu morajo plačati nadomestilo Evropski komisiji za financiranje uveljavljanja omenjenega akta.

Vendar pa sta družbi TikTok in Meta, ki ima v lasti Facebook, Instagram in WhatsApp, na Splošnem sodišču EU februarja lani vložili pritožbi, saj se nista strinjali z načinom izračuna nadomestila. Iz TikToka so takrat sporočili, da je metoda Evropske komisije za izračun prispevkov napačna. Pri tem so opozorili na uporabo napačne ocene glede mesečnega števila aktivnih uporabnikov kot osnove za izračun skupnega zneska.

Ti prispevki se izračunajo na podlagi matematične formule, ki upošteva število uporabnikov posamezne storitve, vendar so omejeni na 0,05 odstotka svetovnega dobička ponudnika v preteklem letu, metodologijo povzema portal Euronews.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na sodišču, je komisija število povprečnih mesečnih aktivnih uporabnikov storitev izračunala na podlagi enotne metodologije. Ob tem so poudarili, da bi morala biti metodologija, ker je bistven in nepogrešljiv element za določitev nadomestila, "sprejeta ne v okviru izvedbenih odločb, temveč v okviru delegiranega akta".

Evropska komisija ima zdaj 12 mesecev časa, da "vzpostavi metodologijo za izračun povprečnega mesečnega števila aktivnih uporabnikov na način, ki je skladen z aktom o digitalnih storitvah, in sprejme nove izvedbene odločitve", so zapisali na sodišču.

Po poročanju Reutersa, regulatorjem zaenkrat ne bo treba vračati nadomestil za leto 2023, ki so jih podjetja že plačala.

Komisija je v odzivu navedla, da je seznanjena s sodbo. "Čeprav še čakamo na končne podrobnosti sodbe, lahko že zdaj rečemo, da je sodišče potrdilo, da je naša metodologija pravilna: ni napak v izračunu, ni začasne ustavitve plačil, ni težav z načelom pristojbine niti z njenim zneskom. Zadevna podjetja morajo plačati nadzorno pristojbino za leto 2023," so po poročanju Euronews sporočili iz Bruslja.

Akt o digitalnih storitvah je začel veljati novembra 2022. Ponudnikom digitalnih storitev postavlja jasne obveze za zaščito svojih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.

Sodišče EU Meta TikTok akt o digitalnih storitvah nadomestila
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
10. 09. 2025 15.59
A so v Evropski komisiji sami šalabajzerji?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 09. 2025 13.35
En Joužek iz Dupleka plača več davkov, kot "taveliki". Je že prav tako.
ODGOVORI
0 0
seter73
10. 09. 2025 13.19
-1
Cela kokisija nesposobna zaracunat tem gigantom fee, sedaj imajo leto casa da to popravijo oni pa bodo na ta racun prihranili par 100mio.., za kozlat res
ODGOVORI
0 1
Mr Nobady
10. 09. 2025 13.17
+1
Na koncu dneva pa se sploh spomniš za kaj si porabil ure gledanja teh videov? Si imel kaj koristi ?Verjamem da kaj dosti ne... Naslednji dan pa spet.
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
10. 09. 2025 13.14
+1
Vsa omrežja so pokvarjena in so samo zato da te zasvojijo in potem več nemoreš živeti brez le teh. Takoj ko nekaj pač mimogrede všečkaš, ali kakšen video 2 sekunde duže gledaš, sistem takoj to izkoristiti in ti potem same podobne bedarije ven meče,... svinjsko..
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256