Sodišče EU za okrepitev pravic istospolnih družin v Uniji

Sodišče je obravnavalo primer dveh žensk in njune hčerke.

Sodišče je obravnavalo pritožbo Bolgarke in Britanke, ki sta poročeni in se jima je v Španiji rodila deklica. V španskem rojstnem listu sta obe ženski navedeni kot materi otroka.

Bolgarske oblasti so zavrnile prošnjo, da bi deklici izdali bolgarski rojstni list in osebni dokument. Želeli so namreč vedeti, kdo je njena biološka mati. Navedba, da sta oba starša enakega spola, namreč po bolgarski zakonodaji ni veljavna.

Po trenutnih bolgarskih uredbah deklica brez bolgarskega rojstnega lista ne more dobiti bolgarskega potnega lista. S tem so bile omejene njene pravice državljanke Evropske unije, grozilo ji je tudi, da bo ostala brez državljanstva. Mama z bolgarskim državljanstvom je zato vložila pritožbo na Sodišče EU.

Sodišče s sedežem v Luksemburgu je odločilo, da mora Bolgarija deklici izdati osebni dokument, ne da bi pred tem zahtevala bolgarski rojstni list. Bolgarija mora tako kot druge države EU priznati tudi španski rojstni list deklice, je odločilo sodišče, ki se je opiralo predvsem na pravico državljanov EU do prostega gibanja v Uniji.