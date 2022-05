Sodišče EU začasno zadržalo odvzem imunitete Puigdemontu

Podpredsednik Sodišča EU je v torek oznanil odredbo o začasnem zadržanju izvršitve odvzema poslanske imunitete Carlesu Puigdemontu ter njegovima kolegoma Toniju Comínu in Clari Ponsatí, medtem ko se bodo sodniki pripravili na ponovno preučevanje primera.

Puigdemont trenutno živi v Belgiji, saj mu ob morebitni vrnitvi v Španijo grozi zaporna kazen. Po izvolitvi v Evropski parlament leta 2019 je nekaj časa užival poslansko imuniteto, vendar mu jo je parlament marca 2021 odvzel z odločitvijo, ki jo je julija istega leta potrdilo Splošno sodišče EU.

Na odločitev se je pritožil, a ga je Splošno sodišče EU novembra 2021 spet zavrnilo, sedaj pa je Sodišče EU odločitev o odvzemu evropske poslanske imunitete Puigdemontu, Comínu in Clari Ponsatí začasno zadržalo.

"Danes smo dobili še en pozitiven rezultat," je Puigdemont ob odločitvi sodišča zapisal na Twitterju in obljubil, da se bo v izgnanstvu soočil z oblastmi v Madridu, ne glede na to, kako negotove so stvari in kako kolosalna je moč španske države. "Ne bomo se predali," je dodal.