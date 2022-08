Sodišče na Floridi odločilo: 16-letnica ni dovolj zrela za splav

Mladoletnica je nižjemu sodišču povedala, da ni pripravljena imeti otroka, da se še vedno šola in nima službe ter da ji oče otroka ne more pomagati. Mladoletne osebe, ki želijo opraviti splav na Floridi, potrebujejo soglasje vsaj enega od staršev. Toda dekle je brez staršev, živi pri sorodniku in ima skrbnika, ki ga je določila država, je razvidno iz sodnih dokumentov.

Zaradi situacije je najstnica želela obiti to pravilo, vendar je nižje sodišče dejalo, da "ni podala jasnih in prepričljivih dokazov, da je dovolj zrela, da bi se lahko odločila o prekinitvi nosečnosti". Sodišču je povedala, da je njen skrbnik dal soglasje za splav, vendar to soglasje domnevno ni bilo podano v pravilni pisni obliki, so še pokazali sodni dokumenti.

Kot poroča CNN, je Florida ena od šestih zveznih držav, ki zahtevajo tako potrditev staršev kot soglasje mladoletnikov za splav. Država zahteva za sodno opustitev soglasja in potrdila staršev zahteva, da sodišče "z jasnimi in prepričljivimi dokazi ugotovi, da je mladoletnica dovolj zrela, da se odloči, ali bo prekinila nosečnost." Sodišče mora v skladu z državno zakonodajo upoštevati dejavnike kot so mladoletnikova starost, "splošna inteligenca", "verodostojnost in vedenje priče", sposobnost oceniti posledice in, ali razumejo zdravstvena tveganja.

"Navsezadnje so te odločitve prepuščene sodnikom. Gre bolj za arbitrarno odločitev, saj je sodnik v aktualnem primeru odločil, da mladoletnica ni bila dovolj sposobna razumeti, kaj pomeni prekiniti nosečnost. Vendar to tudi pomeni, da država pravi, da sta mladoletnica in oče dovolj sposobna postati starša," je za CNN primer komentirala Stephanie Loraine Pineiro, izvršna direktorica sklada za splav Florida Access Network.

Mladoletniki sicer običajno želijo zaobiti pravilo in iščejo sodni postopek, ker ne morejo varno deliti svoje odločitve o splavu s svojim staršem ali skrbnikom, je še povedala Pineiro za CNN. Toda včasih gre mladoletnik skozi tak pravosodni proces, ne da bi mu bilo treba – morda zaradi napačnih informacij ali splošne zmede o postopku in statutu Floride, je še dodala Pineiro.