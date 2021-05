Sodišče na Hrvaškem odločilo: Istospolni pari lahko posvojijo otroke

"Zgodovinska sodba odpira vrata vsem gejevskim in lezbičnim parom na Hrvaškem, ki si želijo posvojiti otroke, ter potrjuje, da morajo imeti njihovi partnerji v vseh postopkih enake pravice kot zakonci," so zapisali na spletni strani Mavričnih družin. Izpostavljajo, da je odločitev v skladu s hrvaško ustavo in zakonodajo, pa tudi z mednarodnimi konvencijami.

Istospolni par iz Zagreba, Mladen Kožić inIvo Šegota, je pet let bil pravno bitko za pravico do rejništva in posvojitve otrok. Po tem, ko sta lani dobila pravico do rejništva in začela skrbeti za dva otroka, je upravno sodišče konec aprila odločilo, da kot partnerja ne smeta biti diskriminirana tudi v postopku ocene za posvojitev otrok.

"Še vedno težko verjamemo, da smo doživeli takšen razplet, pričakovali smo dolgo pravno odisejado in odhod na Evropsko sodišče za človekove pravice," je na današnji novinarski konferenci pred poslopjem upravnega sodišča v Zagrebu povedal predsednik združenja Mavrične družine Daniel Martinović. Izrazil je pričakovanje, da bodo pristojne službe izvršile odločitev sodišča. Izpostavil je, da je morajo primernost posvojitelja oceniti strokovnjaki in ne politiki.

Martinović je še napovedal, da bodo bitko proti diskriminaciji in za enakopravnost oseb LGBTIQ nadaljevali tudi v zvezi s postopki za oploditev z biomedicinsko pomočjo ali pridobitev hrvaškega državljanstva za otroke, ki jih starši LGBTIQ pripeljejo iz tujine.