Tujina

Sodišče ne more določiti, kateri od enojajčnih dvojčkov je oče

London, 31. 03. 2026 16.25 pred 41 minutami 2 min branja 1

L.M.
Dojenček v bolnišnici

Pritožbeno sodišče v Angliji se sooča z nerešljivim primerom, kjer identična DNK dvojčkov preprečuje določitev biološkega očeta otroka. Sodišče je odločilo, da en dvojček ne bo nosil starševske odgovornosti, dokler ne bo sprejeta dokončna odločitev.

Pritožbeno sodišče je po poročanju The Guardiana presodilo, da v primeru otroka P ni mogoče zanesljivo določiti očeta, saj je mati v času spočetja imela spolne odnose z obema identičnima dvojčkoma v razmiku štirih dni. Testiranje DNK je potrdilo, da je oče eden od njiju, vendar zaradi genetske identičnosti ni mogoče razlikovati med bratoma, zato obstaja enaka, 50-odstotna verjetnost za vsakega.

En dvojček je bil ob rojstvu vpisan v rojstni register kot oče in je s tem pridobil starševsko odgovornost, vendar sta drugi dvojček in mati zahtevala razveljavitev te odločitve.

Andrew McFarlane, ki je predsedoval sodišču, je poudaril pomembno pravno načelo, da dejstvo, ki ni dokazano, še ne pomeni, da je dokazano njegovo nasprotje. Zato sodišče ni razglasilo, da vpisani dvojček ni oče, je pa odločilo, da do nadaljnje odločitve ne bo imel starševske odgovornosti, saj ta ni bila zakonito utemeljena.

Test očetovstva (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Sodniki so opozorili, da bi prihodnji znanstveni napredek morda omogočil natančno določitev očetovstva, vendar je to trenutno mogoče le z zelo visokimi stroški.

Pritožbeno sodišče je, kot piše The Guardian, poudarilo, da dolgotrajna nejasnost glede starševske odgovornosti ni v korist otroka, zato bo o tem, ali bo odgovornost pripadala enemu, obema ali nobenemu od dvojčkov, odločalo nižje sodišče. Zaradi zaščite zasebnosti identiteta otroka, matere in obeh bratov ostaja skrita.

očetovstvo DNK test sodišče enojajčni dvojčki

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon
31. 03. 2026 17.04
Nenavadno.. a prav oba sta morala izpustit vanjo..
bibaleze
