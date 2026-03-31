Sodišče ne more določiti, kateri od enojajčnih dvojčkov je oče

Pritožbeno sodišče je po poročanju The Guardiana presodilo, da v primeru otroka P ni mogoče zanesljivo določiti očeta, saj je mati v času spočetja imela spolne odnose z obema identičnima dvojčkoma v razmiku štirih dni. Testiranje DNK je potrdilo, da je oče eden od njiju, vendar zaradi genetske identičnosti ni mogoče razlikovati med bratoma, zato obstaja enaka, 50-odstotna verjetnost za vsakega.

En dvojček je bil ob rojstvu vpisan v rojstni register kot oče in je s tem pridobil starševsko odgovornost, vendar sta drugi dvojček in mati zahtevala razveljavitev te odločitve.

Andrew McFarlane, ki je predsedoval sodišču, je poudaril pomembno pravno načelo, da dejstvo, ki ni dokazano, še ne pomeni, da je dokazano njegovo nasprotje. Zato sodišče ni razglasilo, da vpisani dvojček ni oče, je pa odločilo, da do nadaljnje odločitve ne bo imel starševske odgovornosti, saj ta ni bila zakonito utemeljena.