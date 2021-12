Sodišče obsodilo Rusa, ki je moril v berlinskem parku

Oblasti so sicer prepričane, da je šlo za atentat v imenu ruskih vladnih agencij. Sodniki so upoštevali tudi posebno težo krivde, ki praktično izključuje predčasno izpustitev. Obtoženčeva obramba pa je seveda zahtevala oprostilno sodbo.

Žrtev je bil Gruzijec čečenskega porekla, ki se je po navedbah zveznega tožilstva pred tem boril proti Rusiji kot vodja milice med drugo čečensko vojno v letih 2000 in 2004 in so ga ruske varnostne sile obravnavale kot sovražnika države. Obsojeni pa je nekdanji polkovnik ruske tajne službe FSB, ki je v Berlin pripotoval z uporabo lažne identitete.

Obtoženega je policija aretirala v bližini kraja kaznivega dejanja 23. avgusta 2019 – vse od takrat je v priporu. V žrtev so bili izstreljeni trije streli iz pištole z dušilcem, napadalec na kolesu pa se je žrtvi približal od zadaj.

"Štirje otroci so izgubili očeta," je po poročanju DW opozoril sodnik. "Nekateri so namigovali, da se tukaj sodi Rusiji ali celo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. To je zavajajoče: na zatožni klopi je samo obsojenec. Toda naša naloga vključuje tudi upoštevanje okoliščin kaznivega dejanja," je še dejal.

Primer je bil obravnavan pred senatom državne varnosti. Dejanje in preiskava o njem sta močno načela odnose med Rusijo in Nemčijo. Medtem ko je nemška vlada v odgovor izgnala dva ruska diplomata, je ruska stran zavrnila obtožbe, da je naročila umor.