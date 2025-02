Sodišče obsodilo trojico, ki je grozila z objavo Schumacherjevih fotografij

Glavni osumljenec in njegov sin sta dejanje priznala, varnostnikov odvetnik pa je obtožbe zanikal in za svojega klienta zahteval oprostilno sodbo.

Preiskava tožilstva je pokazala, da se je trojica dokopala do 900 fotografij in 600 videoposnetkov ter digitalizirane zdravstvene kartoteke dirkača.

Michael Schumacher se je leta 2013 hudo ponesrečil na smučanju in si poškodoval glavo. Od takrat naprej se v javnosti ni več pojavil, njegova družina pa vse od takrat skrbno skriva podatke o njegovem zdravstvenem stanju. Sodišče je izreklo stroge kazni, saj je ocenilo, da je šlo za posebej težak primer izsiljevanja, ker so zločinci za svoje dejanje izkoristili tragično nesrečo.

"To, kar sem storil, je bilo zelo, zelo ogabno dejanje. To mi je postalo jasno že drugi dan v zaporu in za to moram odgovarjati," je na sodišču med drugim povedal glavni osumljenec. Njegov sin mu je po mnenju odvetnika nepremišljeno pomagal le pri odprtju lažne elektronske pošte, varnostnik pa naj bi mu izročil fotografije in posnetke.

Obtoženi se na izrečene kazni lahko pritožijo.