Sodišče očetu 13-letnika, ki je moril na beograjski šoli, zamrznilo premoženje

Višje sodišče v Beogradu je sprejelo sklep, da očetu osnovnošolca, ki je ubil 10 oseb, šest pa ranil, začasno prepove upravljanje s premoženjem. Sklep se nanaša na avtomobil, stanovanje in del poslovnega prostora v Beogradu. Začasna prepoved bo veljala do konca sodnih postopkov. Družina pa v tem času ne bo mogla te lastnine prodati ali prenesti na nekoga drugega.

Kot poročajo srbski mediji, so sodišču ta ukrep predlagale družine ubitih otrok. Te naj bi namreč prejele informacije, da nameravajo 13-letnikovi starši svojo lastnino prenesti na tretje osebe. Če bi jim to uspelo, bi s tem preprečili oziroma otežili izplačilo odškodnin družinam po koncu sojenja. Družine imajo namreč pravico zahtevati odškodnino za povzročeno duševno škodo.

Oče 13-letnika, ki mu je v začetku meseca sodišče za 30 dni podaljšalo pripor, je sicer osumljen kaznivega dejanja hudega ogrožanja splošne varnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen do 12 let. Višje državno tožilstvo očeta sumi, da je sina usposabljal za rokovanje s strelnim orožjem in ga vozil v strelski klub. Prav tako je osumljen, da ni zagotovil pogojev za varno namestitev in hrambo orožja ter streliva. Orožje naj bi hranil v neustrezno zavarovanem kovinskem sefu v omari na hodniku stanovanja.

13-letnik je 3. maja letos pred vstopom v svojo Osnovno šolo Vladimir Ribnikar v Beogradu najprej ustrelil varnostnika, nato nadaljeval strelski pohod na hodniku šole in v svojem razredu.