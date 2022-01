Sodišče: Odbor lahko dostopa do informacij o napadu na kongres

Kongresni odbor lahko sedaj pride do vseh informacij v nacionalnih arhivih o okoliščinah napada na kongres in Trumpovi vlogi pri tem. Gre za podatke o obiskih v Ovalni pisarni, zapiske, dnevnike, telefonske informacije in drugo. "Odločitev vrhovnega sodišča pomeni zmago pravne države in ameriške demokracije," sta sporočila demokratski predsednik odbora Bennie Thompson in republikanska podpredsednica Liz Cheney. Na željo vlade predsednika Joeja Bidna odbor zaradi nacionalne varnosti sicer ne bo imel dostopa do prav vseh podatkov.