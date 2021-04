Sodišče odločilo, da mora fundacija Navalnega ustaviti svoje dejavnosti

Začasno ustavitev aktivnosti do sprejema odločitve o tem, ali gre za ekstremistično skupino, je zahtevalo moskovsko tožilstvo. To namreč na sodišču zahteva prepoved FBK zaradi ekstremizma in terorizma, saj naj bi skušala destabilizirati družbeni red in politično ureditev v državi. Razsodba naj bi bila znana v nekaj dneh.

Cilj fundacije, ki ima sedež v Moskvi in deluje že desetletje, je sicer razgaliti korupcijo v Rusiji. Pri tem so bili Aleksander Navalni in njegovi sodelavci precej uspešni, saj jim je uspelo razkriti velika bogastva več vidnih ruskih politikov.

Zavezniki zaprtega Navalnega so medtem v nedeljo v pričakovanju omenjene odločitve sodišča po poročanju Reuterszatrdili, da bodo ne glede na vse vztrajali pri svojih prizadevanjih. A če bo sodišče FBK, ki predstavlja hrbtenico političnega gibanja Navalnega, dejansko prepovedalo, jim grozijo aretacije in zapor ter blokade bančnih računov.

Navalni, ki je lani preživel zastrupitev z živčnim strupom, prestaja zaporno kazen v kazenski koloniji vzhodno od Moskve. V zadnjem času se je pritoževal zaradi bolečin v hrbtu in otrplih nog. Ker mu v zaporu niso zagotovili ustreznega zdravljenja, je konec marca začel gladovno stavkati. V petek je nato sporočil, da je po nasvetu svojih zdravnikov po treh tednih prenehal gladovno stavkati.