Sodišče odločilo: Rusija je odgovorna za atentat na Aleksandra Litvinenka

Umrl je v agoniji, saj so ga leta 2006 v Londonu zastrupili s polonijem 210, redkim in zelo močno radioaktivnim izotopom. Njegov umor je domnevno osebno podpisal ruski predsednik Vladimir Putin, vendar je Rusija vedno zanikala kakršno koli vpletenost.

"Rusija je odgovorna za atentat na Aleksandra Litvinenka v Veliki Britaniji," je zdaj odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice.

43-letnik je bil odkrit kritik predsednika Putina, iz Rusije v Veliko Britanijo pa je pobegnil šest let pred tem, da so ga zastrupili. Umrl je več kot tri tedne po tem, ko je v londonskem hotelu Millennium popil zeleni čaj, v katerega so mu podtaknili radioaktiven polonij.