Sodišče odobrilo objavo več kot 80 dokumentov o Ghislaine Maxwell

58-letna Ghislaine Maxwell, ki se trenutno nahaja v zveznem priporu v Brooklynu, čaka na začetek sodnega procesa, ki je predviden za julij 2021. Maxwellovo so aretirali 2. julija v New Hampshireu zaradi zvodništva mladoletnih deklet. Britanka naj bi v 90. letih prejšnjega stoletja Jeffreyju Epsteinu pripeljala tri najstnice, med njimi tudi 14-letno dekle, ki jih je nato poslovnež in milijarder spolno zlorabljal. 58-letnica je tudi obtožena zavajanja in zanikanja vednosti o Epsteinovih zlorabah deklet.