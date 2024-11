Sodišče odpravilo pripor za nekdanjega ministra, ki je gladovno stavkal

Nekdanji minister, ki je odstopil po tragediji na novosadski železniški postaji, je v priporu gladovno stavkal, zaradi česar so ga ta teden prepeljali v bolnišnico, kjer so ga po specialističnem pregledu zadržali.

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu je življenje izgubilo 15 ljudi, dva pa sta še vedno v kritičnem stanju. Zaradi nesreče so doslej pridržali 13 osumljencev. Za 11 od njih je sodišče odredilo pripor, za dva pa hišni pripor.

Srbski mediji so v torek razkrili podrobnosti kazenske ovadbe proti Vesiću, ki je po lastnih besedah odstopil iz moralne odgovornosti. V njej med drugim piše, da so zgradbo železniške postaje odprli, čeprav so določena gradbena dela še potekala, o tem pa niso obvestili oddelka republiške gradbene inšpekcije.