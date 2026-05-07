Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sodišče odredilo objavo Epsteinovega skrivnostnega poslovilnega pisma

Washington, 07. 05. 2026 08.43 pred 3 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Pismo Jeffreyja Epsteina

Ameriški zvezni sodnik Kenneth Karas je dovolil objavo poslovilnega pisma, ki naj bi ga nekaj tednov pred smrtjo napisal Jeffrey Epstein. Pismo je bilo doslej skrito pred javnostjo in ga ni objavilo niti pravosodno ministrstvo ZDA, ki naj ne bi vedelo zanj, poročajo ameriški mediji.

Pismo je bilo v posesti nekdanjega Epsteinovega sojetnika v newyorškem priporu Nicholasa Tartaglioneja –  nekdanjega policista, ki je bil kasneje obsojen zaradi štirih umorov. Bilo naj bi zapečateno v okviru kazenskega postopka proti Tartaglioneju na sodišču v mestu White Plains, poroča New York Times.

"Mesece so me preiskovali – NIČ NISO NAŠLI!!! Nekaj posebnega je, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Kaj naj naredim – naj se razjočem?! NI ZABAVNO," piše v sporočilu, ki naj bi ga Epstein napisal pred poskusom samomora julija 2019, po katerem so ga premestili v posebej varovan del.

Pismo Jeffreyja Epsteina
Pismo Jeffreyja Epsteina
FOTO: Profimedia

Nekaj tednov pozneje so ga nato našli mrtvega v njegovi celici. Newyorški sodni izvedenec je Epsteinovo smrt razglasil za samomor, kar je še vedno predmet teorij zarote.

Tartaglione, ki naj bi papir našel v stripu v celici, je obstoj sporočila naznanil novinarjem New York Timesa, časopis pa je nato od sodišča zahteval objavo.

Trdil, da je leta 2005 prekinil stike z Epsteinom, sedem let kasneje ga je obiskal na otoku

Preiskovanje afere Epstein se je v sredo nadaljevalo v Washingtonu, kjer je bil za zaprtimi vrati pred kongresnim odborom za vladni nadzor zaslišan minister za trgovino ZDA Howard Lutnick. Ta je najprej trdil, da je prekinil vezi z Epsteinom leta 2005, kasneje pa priznal, da je bil z družino na njegovem otoku leta 2012, poroča televizija NBC.

Demokratski člani odbora so po zaslišanju novinarjem povedali, da je bil Lutnick izmuzljiv in neodkrit. "Ni hotel priznati, da laže, čeprav je to očitno počel in ni pokazal obžalovanja, ker je ohranil stik z Epsteinom dlje, kot je sprva javno trdil," je dejal demokrat Ro Khana, ki je menil, da bi ga predsednik Donald Trump zanesljivo odpustil, če bi videl posnetek zaslišanja.

"Večkrat smo ga vprašali, zakaj je šel na otok. Dejal je, da se ne spomni, da si tega ne zna razložiti in ne zna odgovoriti na vprašanje," je dejal Suhas Subramanyam. Republikansko vodstvo odbora sicer ni zahtevalo pričanje pod prisego, pogovora pa niso niti snemali, poroča NBC.

Takrat direktor finančnega podjetja Cantor Fitzgerald Lutnick in Epstein sta bila soseda v New Yorku, minister pa je sprva trdil, da je prekinil vse stike z njim že leta 2005, še pred Epsteinovo obsodbo leta 2008 zaradi siljenja mladoletnic v prostitucijo.

Dokumenti, ki jih je moralo objaviti ministrstvo za pravosodje po kongresnem zakonu, so pokazali, da je z njim ohranil stike do leta 2018, leta 2012 pa je z družino letoval na zloglasnem Epsteinovem otoku, kjer je milijarder zlorabljal mladoletnice.

Republikanski predsednik odbora za vladni nadzor James Comer je v nasprotju z demokrati trdil, da je bil Lutnick zelo odkrit, demokrati pa naj bi ga nadlegovali z enimi in istimi vprašanji, čeprav se je z Epsteinom v življenju menda pogovarjal le trikrat.

Jeffrey Epstein poslovilno pismo ZDA sodna preiskava Howard Lutnick

'Musk mi je predlagal, da postane oče mojih otrok'

Potencialno okužene iščejo na treh celinah, truplo Nemke še vedno na ladji

24ur.com Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
24ur.com Sodnik odredil objavo zapisov velike porote v primeru Jeffreyja Epsteina
24ur.com Trump objavil tisoče dokumentov o Martinu Luthru Kingu mlajšemu
24ur.com Objavili Epsteinovo darilo za rojstni dan, se je podpisal tudi Trump?
24ur.com Ameriški kongres prihodnji teden o objavi Epsteinovih dosjejev
24ur.com Objavljeni dodatni Epsteinovi dokumenti, obtožbe tudi na račun Trumpa
24ur.com Objavili na tisoče dokumentov o Epsteinu: 'V Washingtonu je nekaj gnilega'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mandan
07. 05. 2026 09.31
Ta odvratna kreatura od človeka sploh ni storila samomor, ampak so namestili drugega namesto njega, on pa se sonči nekje ...baje je bil tudi v Izraelu in še kje. Isto velja za njegovo pomagačico. No ja, saj sta oba pravih korenin, izvoljenega ljudstva, ki ima denar in oblast in lahko dela kar hoče.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družine, ki počnejo teh 5 stvari, so veliko srečnejše
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
zadovoljna
Portal
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
cekin
Portal
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Slovenec o svojem uspehu s picami
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
okusno
Portal
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699