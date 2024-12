Sodišče peterici izreklo kazni zaradi napada na izraelske navijače

Kljub temu po ugotovitvah tožilca pri tem ni šlo za dejanja, ki bi imela terorističen namen, nasilje pa da ni bilo motivirano z antisemitskimi čustvi. "Na nasilje so vplivale razmere v Gazi in ne antisemitizem," je dejal.

Do incidentov je sicer novembra v Amsterdamu prišlo že pred omenjeno tekmo, ko so navijači Maccabija po ulicah nizozemske prestolnice prepevali protiarabske pesmi, poškodovali taksi in zažgali palestinsko zastavo. Po tekmi je nato sledil napad skupine moških na navijače izraelskega kluba, v katerem jih je bilo pet poškodovanih in hospitaliziranih.

Nizozemska policija v povezavi z vsemi incidenti okoli tekme preiskuje najmanj 45 ljudi. V enem primeru preiskuje tudi obtožbe o poskusu umora.

Spopadi na ulicah Amsterdama so močno odmevali po svetu, pri čemer so številni voditelji, vključno s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, nasilje povezovali z domnevnim antisemitizmom napadalcev.