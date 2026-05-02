Tujina

Sodišče mimo stroke in znanosti: tabletke za prekinitev nosečnosti le osebno

New Orleans, 02. 05. 2026 09.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tabletka za prekinitev nosečnosti

Ameriško zvezno prizivno sodišče v New Orleansu je v petek ponovno uvedlo obveznost, da je tablete za prekinitev nosečnosti potrebno prevzeti osebno in ne po pošti. S tem je znova omejilo dostop do tega sredstva za splav, v državah kjer to pravico omejujejo.

Sodišče je odločilo o tožbi, ki jo je lani vložila Louisiana proti ameriški zvezni Agenciji za hrano in zdravila (FDA), potem ko je vlada predsednika Donalda Trumpa presenetljivo odstopila od prepovedi kupovanja tabletk po pošti.

Analiza televizije CNN kaže, da je tabletka za medicinski splav varnejša od penicilina, viagre in kirurškega splava, vendar pa je prizivno sodišče menilo, da zdravniki iz drugih zveznih držav ne bi smeli predpisovati zdravil osebam v nasprotju z zakonom Louisiane.

Od pandemije koronavirusa naprej so lahko ženske v ZDA dobile mifepriston - eno od dveh zdravil v režimu medicinskega splava - preko tele-medicinskih posvetov. Vlada Joeja Bidna je leta 2023 odpravila zahtevo, da je treba tablete pridobiti z osebnim obiskom pri zdravniku.

Louisiana trdi, da je ta regulativni manever namenjen spodkopavanju prepovedi splava, ki je v tej zvezni državi začela veljati z odločitvijo vrhovnega sodišča ZDA o ukinitvi pravice do splava po vsem ozemlju ZDA in prizivno sodišče je argument sprejelo.

Kontra znanosti, v smer skrajnih nasprotnikov splava

Glavni izvršni direktor podjetja GenBioPro, ki proizvaja mifepriston, Evan Masingill je za CNN izjavil, da je podjetje zaradi odločitve sodišča zaskrbljeno, saj ne upošteva stroke in znanosti ampak stališče skrajnih nasprotnikov splava.

"Tele-medicina je bila zadnji most do oskrbe za mnoge, ki iščejo splav in prav zato jo želijo uradniki v Louisiani prepovedati. Tu ne gre za znanost - gre za to, da se splav naredi čim težji, dražji in nedostopnejši," je izjavila predsednica in izvršna direktorica Centra za reproduktivne pravice Nancy Northup.

"Za številne ljudi, ki živijo na podeželju, so žrtve nasilja v intimnih partnerstvih ali živijo z invalidnostjo, bo izguba možnosti tele-medicine pomenila popolno izgubo dostopa do teh nujnih zdravil," pa je dejala odvetnica pri projektu za reproduktivno svobodo pri Ameriški zvezi za državljanske svoboščine (ACLU) Julia Kaye.

