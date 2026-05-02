Sodišče mimo stroke in znanosti: tabletke za prekinitev nosečnosti le osebno

Sodišče je odločilo o tožbi, ki jo je lani vložila Louisiana proti ameriški zvezni Agenciji za hrano in zdravila (FDA), potem ko je vlada predsednika Donalda Trumpa presenetljivo odstopila od prepovedi kupovanja tabletk po pošti. Analiza televizije CNN kaže, da je tabletka za medicinski splav varnejša od penicilina, viagre in kirurškega splava, vendar pa je prizivno sodišče menilo, da zdravniki iz drugih zveznih držav ne bi smeli predpisovati zdravil osebam v nasprotju z zakonom Louisiane.

Od pandemije koronavirusa naprej so lahko ženske v ZDA dobile mifepriston - eno od dveh zdravil v režimu medicinskega splava - preko tele-medicinskih posvetov. Vlada Joeja Bidna je leta 2023 odpravila zahtevo, da je treba tablete pridobiti z osebnim obiskom pri zdravniku. Louisiana trdi, da je ta regulativni manever namenjen spodkopavanju prepovedi splava, ki je v tej zvezni državi začela veljati z odločitvijo vrhovnega sodišča ZDA o ukinitvi pravice do splava po vsem ozemlju ZDA in prizivno sodišče je argument sprejelo.

Kontra znanosti, v smer skrajnih nasprotnikov splava